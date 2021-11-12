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    Українці везли з окупованого Криму банку варення з тротилом (фото)

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    Силовики виявили в авто банку варення, в якій знаходилася тротилова шашка вагою 400 грамів - Українці везли з окупованого Криму банку варення з тротилом (фото)
    Силовики виявили в авто банку варення, в якій знаходилася тротилова шашка вагою 400 грамів
    фото: dpsu.gov.ua

    Водій та троє пасажирів автівки, де була вибухівка, – громадяни України

    Прикордонники та СБУ попередили спробу незаконного переміщення вибухових речовин з тимчасово окупованої території півострова Крим. Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.

    Зазначається, що днями до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Каланчак» з тимчасово окупованого Криму прибув автомобіль «Рено Трафік». Водій та троє пасажирів автівки – громадяни України.

    Під час огляду транспортного засобу та речей силовики виявили банку варення, в якій знаходилася тротилова шашка вагою 400 грамів.

    Окрім того, в одного з пасажирів прикордонники виявили дві одиниці холодної зброї.

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    Українці везли з окупованого Криму банку варення з тротилом (фото)
    Українці везли з окупованого Криму банку варення з тротилом (фото)
    Українці везли з окупованого Криму банку варення з тротилом (фото)
    Українці везли з окупованого Криму банку варення з тротилом (фото)
    фото: dpsu.gov.ua

    За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення, військовослужбовці повідомили представників Національної поліції. Тривають слідчі дії.

    До слова, СБУ передала військовим сотні тонн зброї, вилученої під час спецоперацій (фото, відео).

    Теги: прикордонники Крим СБУ кримінал водій автомобіль вибухівка
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    Українці везли з окупованого Криму банку варення з тротилом (фото)