Українці везли з окупованого Криму банку варення з тротилом (фото)

Силовики виявили в авто банку варення, в якій знаходилася тротилова шашка вагою 400 грамів

Водій та троє пасажирів автівки, де була вибухівка, – громадяни України

Прикордонники та СБУ попередили спробу незаконного переміщення вибухових речовин з тимчасово окупованої території півострова Крим. Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.

Зазначається, що днями до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Каланчак» з тимчасово окупованого Криму прибув автомобіль «Рено Трафік». Водій та троє пасажирів автівки – громадяни України.

Під час огляду транспортного засобу та речей силовики виявили банку варення, в якій знаходилася тротилова шашка вагою 400 грамів.

Окрім того, в одного з пасажирів прикордонники виявили дві одиниці холодної зброї.

За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення, військовослужбовці повідомили представників Національної поліції. Тривають слідчі дії.

До слова, СБУ передала військовим сотні тонн зброї, вилученої під час спецоперацій (фото, відео).