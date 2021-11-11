СБУ передала військовим сотні тонн зброї, вилученої під час спецоперацій (фото, відео)

Сотні тонн озброєння, боєприпасів та комплектуючих до військової техніки підвищать рівень матеріального забезпечення Збройних сил України

Загальна вартість зброї та військового майна сягає 1 млрд грн

Служба безпеки України (СБУ) передала велику партію озброєння Міністерству оборони України. Орієнтовна вартість арсеналу сягає 1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Озброєння було визнано речовими доказами у провадженнях СБУ та перебувало під арештом. Зважаючи на обстановку в державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання: Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу.

Загалом, СБУ передала Міністерству оборони України озброєння загальною вагою понад 500 тонн:

зброю (гранатомети);

боєприпаси (міни та постріли до гранатометів);

вибухові речовини (тротил);

36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК «Печора) та супутнє обладнання до них;

складові до вогнепальної нарізної зброї;

двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу «Су» та «МіГ»);

комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;

фосфорні та соляні кислоти.

Зокрема, російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і з невстановленою метою накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку. СБУ відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

Також спецслужба регулярно виявляє схрони зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою, зокрема, на території Донецької та Луганської областей.

Використання вказаного військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ викрила масштабну корупцію на оборонному підприємстві Вінниччини.

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