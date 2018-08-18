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    Кримінал

    Вандали пошкодили одну зі станцій щойно відкритого в Києві велопрокату

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    Вандали пошкодили одну зі станцій щойно відкритого в Києві велопрокату

    Одного велосипеда вже намагались вкрасти

    Станцію міського велопрокату Nextbike біля метро «Героїв Дніпра» пошкодили вандали.

    За словами співзасновника київської філії компанії Nextbike Олексія Кушки, два велосипеди з парковки невідомі кинули на узбіччя.

    У компанії просять повідомляти про випадки вандалізму на сторінці nextbike.kyiv чи на гарячу лінію 0 800 21 0441.

    Крім того, один із велосипедів прокату намагалися вкрасти. Велосипед зі здертою фарбою знайшла поліція.

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    Вандали пошкодили одну зі станцій щойно відкритого в Києві велопрокату
    Вандали пошкодили одну зі станцій щойно відкритого в Києві велопрокату

    Нагадаємо, у Києві 15 серпня запустився громадський велопрокат.

    Кожен велосипед оснащений GPS, тож відомо, де він знаходяться, хто користувався ним востаннє і де його залишив. Щоб взяти велосипед в оренду, потрібно завантажити на телефон мобільний додаток Nextbike, далі - зареєструватися в ньому. І коли хочете проїхатися - підносите мобільний до QR-коду на велосипеді на пункті прокату, вибираєте абонемент і натискаєте на «Почати прокат».

    Коштуватиме такий прокат 30 грн за півгодини. Місячний абонемент - 199 гривень. А можна буде придбати і абонемент на сезон – за 599 гривень.

    Джерело: The Village Україна

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