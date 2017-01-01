Верховний суд Австрії призупинив екстрадицію Фірташа до США

Буде розглянуто апеляцію Фірташа на вердикт Апеляційного суду Австрії, який дозволив його екстрадицію до США

Верховний суд Австрії визнав не позбавленою підстав апеляцію українського бізнесмена Дмитра Фірташа з проханням переглянути як помилковий вердикт Апеляційного суду Австрії, який усупереч рішенню суду першої інстанції дозволив його екстрадицію до США. Про це заявляють захисники Фірташа. «Верховний суд постановив призупинити екстрадицію пана



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Дмитро Фірташ

Буде розглянуто апеляцію Фірташа на вердикт Апеляційного суду Австрії, який дозволив його екстрадицію до США

Верховний суд Австрії визнав не позбавленою підстав апеляцію українського бізнесмена Дмитра Фірташа з проханням переглянути як помилковий вердикт Апеляційного суду Австрії, який усупереч рішенню суду першої інстанції дозволив його екстрадицію до США. Про це заявляють захисники Фірташа.

«Верховний суд постановив призупинити екстрадицію пана Фірташа до розгляду його звернення», - йдеться в повідомленні адвоката українського бізнесмена Ленні Дж.Девіс з Davis Goldberg Galper PLLC (Вашингтон) у вівторок.

Нагадаємо, 19 грудня Вищий земельний суд Відня підтвердив рішення першої інстанції, ухвалене 28 серпня, і визнав недостатньо обґрунтуваним європейський ордер на арешт Дмитра Фірташа. Таким чином питання видачі українського мільярдера Іспанії було зняте.

Джерело: Інтерфакс-Україна