Вибух гранати на Полтавщині: ДБР затримало співробітника Нацполіції



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Співробітники ДБР вилучили 30 патронів калібру 5,45 під час обшуків за місцем проживання поліцейського

За попередньою інформацією, поліцейський кинув у бік 64-річної жінки гранату

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Полтавській області затримали помічника чергового ізолятора тимчасового утримання за підозрою в замаху на вбивство пенсіонерки. Про це повідомила прес-служба ДБР.

«За попередньою інформацією, 28 квітня 2019 року, поліцейський, перебуваючи в селищі Опішня Зіньківського району, кинув у бік 64-річної жінки гранату. В результаті вибуху жінка отримала ушкодження у вигляді проникаючого осколкового поранення черевної стінки і стегон», - йдеться в повідомленні.

Співробітники ДБР вилучили 30 патронів калібру 5,45 під час обшуків за місцем проживання поліцейського.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України) і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Також проводиться розслідування за фактом зберігання працівником поліції зброї і боєприпасів (ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

«У разі доведення провини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до 15 років», - резюмували у прес-службі.

Нагадаємо, в селищі Опішня Зіньківського району в результаті вибуху гранати постраждала 64-річна жінка. За попередньою інформацією, жінка отримала осколкові поранення тулуба і ніг в результаті вибуху гранати Ф-1, кинутої місцевим жителем на одній з вулиць селища.