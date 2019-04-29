  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Полтавщині граната вибухнула прямо посеред вулиці: постраждала жінка

    • Розсилка
    На Полтавщині граната вибухнула прямо посеред вулиці: постраждала жінка

    За попередньою інформацією, жінка отримала осколкові поранення тулуба і ніг в результаті вибуху гранати Ф-1, кинутої місцевим жителем на одній з вулиць селища

    В селищі Опішня Зіньківського району в результаті вибуху гранати постраждала 64-річна жінка. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Полтавській області.

    Читайте також

    За попередньою інформацією, жінка отримала осколкові поранення тулуба і ніг в результаті вибуху гранати Ф-1, кинутої місцевим жителем на одній з вулиць селища.

    "Відомо, що в момент вибуху боєприпасу постраждала їхала по вулиці на мопеді. Жінці надана медична допомога без госпіталізації. Поліцейськими затриманий 35-річний житель району, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні цього злочину", - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за статтею про замах на вбивство (ст. 15 ст. 115 КК України). Триває слідство.

    Як повідомлялось, у  Харкові на вулиці Старо-Григорівської невідомий кинув гранату в салон автомобіля, в результаті чого постраждала людина.

    Читайте також
    вбивство граната Полтавщина поліція жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ