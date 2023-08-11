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Вимагав 120 тис грн у підлеглого: посадовець військової частини на Одещині отримав підозру

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Вимагав 120 тис грн у підлеглого: посадовець військової частини на Одещині отримав підозру
Затримання посадовця військової частини
фото з відкритих джерел

Посадовця військової частини затримали під час одержання хабара

Начальника речової служби однієї з військових частин на Одещині підозрюють у хабарництві. За даними слідчих, він вимагав у свого підлеглого 120 тис грн за підписання документів на переведення до іншого військового підрозділу. Про це повідомили на сайті ДБР.

Слідчі встановили, у березні 2023 року начальник речової служби військової частини вимагали заступником командира цієї ж частини вимагав від військового гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів. 

Зловмисників затримано під час отримання частини хабаря у сумі 100 тис грн.

Військовослужбовця затримали під час одержання хабаря
Військовослужбовця затримали під час одержання хабаря
фото ДБР

Стосовно заступника командира військової частини матеріали виділені в окреме кримінальне провадження.

Начальнику речової служби інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Начальник одного з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) в Одеській області отримав чотири протоколи про корупцію.  Зазначається, що фігурант, окрім основного місця роботи, перебував на керівних посадах чотирьох житлово-сервісних центрів та незаконно отримував додаткову заробітну плату. За майже два роки махінацій порушнику було нараховано майже 210 тис. грн додаткового доходу.

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Теги: кримінал військові корупція

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