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Суд обрав запобіжний захід колишньому військкому Борисову

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід колишньому військкому Борисову
Євген Борисов, колишній начальник Одеського обласного військкомату, у залі суду
фото: Радіо Свобода

 Суд призначив Борисову тримання під вартою до 22 вересня

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє «Суспільне».

Борисова відправили під арешт на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн.

Колишній військком Борисов заявив, що у нього немає грошей для внесення застави, тож він буде подавати апеляцію.

Зазначимо, що раніше колишній начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов заявив, що його не можна заарештувати, адже будь-який момент у нього може обірватися тромб

За словами Борисова, йому також не можна нервувати, а лікарі порадили пройти реабілітацію за кордоном. 

Нагадаємо, що 24 липня ДБР затримало скандально відомого одеського військкома Євгена Борисова.

Як повідомлялося, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

Нещодавно Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми.

Теги: суд арешт військомат

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