Суд обрав запобіжний захід колишньому військкому Борисову

Суд призначив Борисову тримання під вартою до 22 вересня

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє «Суспільне».

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Борисова відправили під арешт на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн.

Колишній військком Борисов заявив, що у нього немає грошей для внесення застави, тож він буде подавати апеляцію.

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Зазначимо, що раніше колишній начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов заявив, що його не можна заарештувати, адже будь-який момент у нього може обірватися тромб.

За словами Борисова, йому також не можна нервувати, а лікарі порадили пройти реабілітацію за кордоном.

Нагадаємо, що 24 липня ДБР затримало скандально відомого одеського військкома Євгена Борисова.

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Як повідомлялося, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

Нещодавно Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми.