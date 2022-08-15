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Крали рушники на Київщині. Суд ухвалив рішення щодо десяти нацгвардійців РФ

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Крали рушники на Київщині. Суд ухвалив рішення щодо десяти нацгвардійців РФ
Російським солдатам, котрі вчинили мародерство на Київщині, загрожує позбавленням волі від восьми до дванадцяти років
скріншот з відео

Награбовані пожитки українців окупанти відправляли білоруською поштою до Росії

Печерський районний суд Києва на шість місяців продовжив термін досудового розслідування стосовно десяти військовослужбовців Нацгвардії Росії, які вчинили порушення законів та звичаїв війни. Про повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 26 липня.

За даними слідства, 24 лютого 2022 року солдати військової частини 6720 Федеральної служби військ Національної гвардії РФ вторглися на територію Бучанського району Київської області. Зокрема, в селах Блиставиця та Мироцьке підозрювані окупанти обчистили приватні помешкання.

Нижче наводимо перелік майна, яке виніс кожен із російських солдатів:

  • Денис Філімонов, 42 роки – набір ріжково-накидних ключів Andrmax, набір накидних ключів Andrmax, набір накидних головок з воротками Andrmax;
  • Микита Фатнєв, 36 років – фільтр для очистки води, чоловічі кросівки, кабель, ноутбук Lenovo 330-15ARR, шуруповерт Makita, шліфмашина Makita, болгарка Makita, бензопилка Oleo-MAC GSM-40, бензопилка STIHL MS-180, електроножиці Forte WB616, два шуруповерти «Дніпро-М», ударний гвинтоверт «Дніпро-М», ремінь для страховки;
  • Артем Собянін, 32 роки – дві зимові куртки, штани балонові, 14 махрових рушників, три махрових простирадла, набір інструментів «Профлайн»;
  • Павло Сідоров, 26 років – бензопила Worcraft WCG-2818, бензопила Stihl MS28090, шліфувальна машина PE50S Dnipro-M, інструмент Bohrhammer, зварювальний апарат «Дніпро-М», зварювальний апарат «Зеніт», електрофуганок, електроперфоратор, болгарка, шуруповерт «Дніпро-М», набір ключів, набір головок, чотири туристичні палатки;
  • Євген Мурзінцев, 34 роки – кутова шліфувальна машина EG 9-125 Angle Grinder, шуруповерт DS450VR, електроточило BG2055, електропила FES 24-40B, жорсткий диск, процесор та відеокарта з комп`ютера, куртки, светри, штани, взуття;
  • Данило Міхальов, 21 рік – миючий пилосос Karcher, набір пневматичного інструменту, шуруповерт Daewoo, телевізор Samsung VE43U6172;
  • Олексій Карташов, 31 рік – одяг і взуття;
  • Дмитро Жумалін, 28 років – компресор Basic 250-50W, бензопила Oleo-Mac, телевізор Samsung;
  • Іван Єфаркін, 34 роки – електродриль Devolt, металошукач Garret ATE Gold, шуруповерт «Дніпро-М», набір голівок Toples;
  • Андрій Діль, 36 років – кавомашина.

Награбовані речі українців загарбники відправили за допомогою білоруської експрес-пошти «СДЕК» з міста Мозир. Посилки йшли до російського міста Рубцовськ (Алтайський край) – за місцем дислокації військової частини окупантів.

У суді слідчий Нацполіції попросив суддю дати більше часу на розслідування, оскільки немає результатів товарознавчих експертиз.

Крім цього, слідство планує з’ясувати та допитати свідків та очевидців вчиненого кримінального правопорушення, направити матеріали до Генерального секретаріату Інтерполу з метою проведення міжнародного розшуку підозрюваних окупантів.

Додамо, що російським солдатам, котрі вчинили мародерство на Київщині, загрожує позбавленням волі від восьми до дванадцяти років.

За інформацією «Беларуского Гаюна», лише за одну добу, 2 квітня, російські окупанти здали приблизно дві тонни награбованої техніки, особистих речей, одягу та цінних металів у відділенні російської служби доставки «СДЕК» у Мозирі.

Нагадаємо, що в Україні триває 173-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: майно речі Київщина окупанти

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