Забави бучанських катів. Названо перших 10 злочинців з Росії (фото)

Після звірств на Київщині Верховна Рада зафіксувала на державному рівні: Російська Федерація здійснює геноцид в Україні

Генпрокуратура повідомила про підозри першим росіянам. Якщо впізнаєте – надсилайте докази

Містечко під Києвом Буча стало відомим на весь увесь світ завдяки нелюдським звірствам солдатів Путіна. Воєнні злочини були виявлення після звільнення передмість української столиці від окупантів. Близько місяця російський чобіт човгав вулицями міст та сіл на півночі Київщини, знищував мирних людей, котрі намагалися врятуватися. Загарбники просто на вулицях влаштували кривавий тир: мішені – звичайні громадяни України.

«Акти геноциду в діях Російської Федерації проявляються у вчиненні Збройними силами Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України масових звірств (зокрема, в містах Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь та багатьох інших населених пунктах на території України), що виявлялися у численних випадках вбивств, викрадення, жорстокого позбавлення свободи людей, їх катування, зґвалтування, глумління над тілами вбитих і замучених», – йдеться у постанові Верховної Ради від 14 квітня. Цей документ на державному рівні зафіксував: Росія здійснює геноцид в Україні.

У коментарі «Главкому» міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив, що станом на початок травня відомо про 416 вбитих росіянами мирних мешканців. Всього 3700 містян жили в окупації. Частина з тих, хто вижив, зазнали фізичних знущань з боку росіян і потребують психологічної допомоги.

Офіс генерального прокурора повідомив про підозри першим десяти російським військовослужбовцям, які тримали Бучу в кривавій окупації. Підозри підписано наприкінці квітня – тобто через місяць після деокупації міста під Києвом.

Воєнні злочинці належать до 64 окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Росії. Путін вже оцінив їхні «подвиги»: удостоїв бригаду почесного звання «гвардійська».

Дев’ятеро проти одного. За що катували?

В одному епізоді, який розслідують українські правоохоронці, фігурують одразу дев’ятеро російських військових. Найстарший із них 33-річний єфрейтор Андрій Бізяєв. Він родом з Хабаровського краю. Підозрюваний понад 10 років служить в росармії. Деталі вже з’ясували журналісти-розслідувачі.

Єфрейтор Андрій Бізяєв (фото надані Офісом Генпрокурора)

Наймолодшими у цій компанії катів були єфрейтор Михайло Кашин, рядовий Василь Князєв і рядовий Альберт Раднаєв – їм по 24 роки.

Судячи з соцмереж, Кашин є типовим представником середньостатистичного росіянина: улюблений фільм – «Бригада», улюблена музика – гурт «Любе». Народився в Удмуртії.

Єфрейтор Михайло Кашин (фото надані Офісом Генпрокурора)

Князєв мешкає в місті Йошкар-Ола. Одразу після закінчення школи він пішов до армії.

Рядовий Василь Князєв (фото надані Офісом Генпрокурора)

Раднаєв так само після закінчення школи пішов до російської армії. Далі підписав контракт.

Рядовий Альберт Раднаєв (фото надані Офісом Генпрокурора)

Усі вони у компанії з іншими російськими війсковослужбовцями більше тижня (з 20 до 31 березня 2022 року) мучили місцевого мешканця Сергія Кибку. Це відбувалося у квартирі багатоповерхового будинку, що на вулиці Анатолія Михайловського, 29-б. Накази віддавав Бізяєв. Росіяни намагалися вибити у цивільного бучанина інформацію про розміщення військових Збройних сил України, територіальної оборони, учасників бойових дій та відомості про базові станції зв’язку.

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Зокрема, Кашин скотчем замотав руки Кибці й дві доби не давав їжі. Князєв погрожував застосувати зброю, при цьому затягнув руки Кибки пластиковими хомутами.

Раднаєв ударив українця прикладом автомата у грудну клітину.

29-річний молодший сержант В’ячеслав Лаврентьєв (родом із Забайкалля, раніше служив рятувальником) прикладом автомата бив по пальцях ніг Кибки.

Молодший сержант В’ячеслав Лаврентьєв (фото надані Офісом Генпрокурора)

Єфрейтор Семен Мальцев з міста Комсомольськ-на-Амурі (ще у 2019 році він займався танцями і публікував анонси своїх виступів), якому 26 років, заклеїв очі скотчем мешканцю Бучі і на військовій техніці РФ доставив Кибку до квартири, що на вулиці Анатолія Михайловського, 29-б.

Єфрейтор Семен Мальцев: життя між танцями та убивствами Фото з відкритих джерел

30-річний рядовий Григорій Наришкін (родом з Амурської області, займається спортом і бойовими мистецтвами) завдав ударів прикладом автомата в коліна потерпілого.

Рядовий Григорій Наришкін (фото надані Офісом Генпрокурора)

Рядовий Сергій Пєскарьов, 24 роки з Якутії, тримав автомат біля шиї Кибки і погрожував розправою.

Рядовий Сергій Пєскарьов (фото надані Офісом Генпрокурора)

27-річний єфрейтор Дмитро Сергієнко (родом з Воронезької області) одягнув кайданки на беззбройного українця і протягом двох діб відмовляв у їжі.

Єфрейтор Дмитро Сергієнко (фото надані Офісом Генпрокурора)

Знущання над Сергієм Кибкою припинилися 31 березня – день, коли Збройні сили України вигнали російські війська з Бучі.

П’яний мародер

Ще один злочин у Бучі собі в актив записав 26-річний сержант Нікіта Акімов, який, за даними журналістів-розслідувачів народився і проживає в місті Комсомольськ-на-Амурі. За даними правоохоронців, Акімов особисто викрадав і катував бучанців, а також віддавав такі накази своїм підлеглим.



Сержант Нікіта Акімов (фото надані Офісом Генпрокурора)

Із матеріалів підозри випливає, що 13 березня 2022 року Акімов разом із іншими невстановленими військовими РФ, вдерлися до помешкання Олексія Олійніченка, що на вулиці Грушевського, 93. З’ясувавши, що чоловік має проукраїнську позицію, росіяни почали погрожувати, що закриють у підвалі та кинуть туди гранату.

Через три дні Акімов знову заявився до будинку Олійніченка. Цього разу окупант був у стані алкогольного сп’яніння. Він привів із собою ще одного мирного мешканця Бучі Юрія Ференса із сусіднього будинку, якому наказав стати на коліна. Після цього Акімов віддав наказ підлеглому приставити до скроні Ференса пістолета і стріляти, якщо той поворухнеться.

Потім окупанти приступили до Олійніченка. Зокрема, Акімов наніс понад 12 ударів кулаками та прикладом автомата по тілу.

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Після побиття підозрюваний російський сержант забрав собі бензиновий генератор KS 2900G (ціна на ринку – понад 15 тис. грн), який належав Олійніченку. Він змусив українця перенести крадене на іншу адресу у Бучі. Діставшись до потрібного місця, Акімов збрехав Олексію Олійніченку, що його сина жорстко було вбито. І розпорядився, щоб той ішов геть. Бучанин розвернувся і п’яний окупант двічі вистрілив у його бік. Однак промахнувся, оскільки на вулиці було темно.

«Маємо докази, що, звісно ж, і ці військовослужбовці першої в світі армії мародерів грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і «трофейну» побутову техніку… Наразі перевіряємо цю десятку на причетність і до вбивств у Бучі», – написала у Facebook генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Згадані десятеро окупантів підозрюються у жорстокому поводженні з цивільним населенням та в інших порушеннях законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу). Їм загрожує тюремний термін – від восьми до 12 років.

Офіс генпрокурора звернувся до українців: якщо впізнаєте цих російських військовослужбовців і маєте свідчення про їхню причетність до інших звірств – надсилайте докази https://warcrimes.gov.ua/ Надана інформація буде використана для притягнення до відповідальності російських військових, як в українських судах, так і в у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та в спеціальному трибуналі після його створення.

Нагадаємо, що Конвенція про захист цивільного населення під час війни, підписана у Женеві 1949 року (її учасниками є Україна та Росія), забороняє захоплювати заручників та здійснювати насилля і принизливе поводження з людьми.

Віталій Тараненко, «Главком»