ВМС України підтвердили факт вбивства морського піхотинця



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У військовій частині проводиться службова перевірка

У Військово-морських силах ЗСУ підтвердили факт вбивства військовослужбовця. Про це повідомив пресцентр Командування ВМС ЗСУ у Фейсбуці.

«25 серпня в одній з військових частин морської піхоти стався трагічний випадок загибелі військовослужбовця. Наразі за фактом загибелі правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події. За вказівкою командувача Військово-Морських Сил ЗС України у військовій частині проводиться службова перевірка», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Військової прокуратури, 25 серпня під час несення служби у добовому наряді матрос С. здійснив постріл в бік матроса К. зі зброї АК-74, в результаті чого останньому заподіяно наскрізне вогнепальне поранення голови. Від отриманих травм військовослужбовець морської піхоти К. загинув.

«За процесуального керівництва Військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України у кримінальному провадженні слідчим Усатівського відділення поліції Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області 25.08.2019 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру матросу С. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України», - зазначається в повідомленні на сайті Військової прокуратури Південного регіону.

Наразі у кримінальному провадженні здійснено огляд місця події, допитано та проведено слідчий експеримент із підозрюваним С., тривають допити співслужбовців С. та К. Також до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підготовлено клопотання про призначення низки судових криміналістичних експертиз.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Усатівського відділення поліції Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області.