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    Кримінал

    На Одещині військовий застрелив колегу

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    На Одещині військовий застрелив колегу

    В момент пострілу обидва військових були тверезі

    25 серпня в Одеській області в результаті пострілу з автомата загинув військовослужбовець Збройних сил України. Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

    За даними джерел в правоохоронних органах, інцидент стався в пункті постійної дислокації 35-ї окремої бригади морської піхоти, в селі Дачному, близько 11:30. Один з матросів, знаходячись на контрольно-пропускному пункті, здійснив постріл з автомату в бік товариша по службі.

    Зазначається, що військовослужбовець отримав наскрізне поранення голови, в результаті чого загинув на місці події. На момент трагедії обидва чоловіки були у тверезому стані.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу, а саме - умисне вбивство. Наразі співробітники поліції та військової прокуратури встановлюють обставини та мотив вбивста.

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