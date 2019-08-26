На Одещині військовий застрелив колегу



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В момент пострілу обидва військових були тверезі

25 серпня в Одеській області в результаті пострілу з автомата загинув військовослужбовець Збройних сил України. Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

За даними джерел в правоохоронних органах, інцидент стався в пункті постійної дислокації 35-ї окремої бригади морської піхоти, в селі Дачному, близько 11:30. Один з матросів, знаходячись на контрольно-пропускному пункті, здійснив постріл з автомату в бік товариша по службі.

Зазначається, що військовослужбовець отримав наскрізне поранення голови, в результаті чого загинув на місці події. На момент трагедії обидва чоловіки були у тверезому стані.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу, а саме - умисне вбивство. Наразі співробітники поліції та військової прокуратури встановлюють обставини та мотив вбивста.