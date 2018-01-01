За рік відкрито майже дві тисячі кримінальних проваджень проти поліцейських

У 2017 році 354 працівникам поліції оголосили підозри

У МВС України впродовж минулого року відкрито майже дві тисячі кримінальних проваджень щодо співробітників поліції. Про це в суботу під час засідання річної підсумкової колегії МВС заявив начальник департаменту внутрішньої безпеки міністерства Євген Коваль, повідомляє «Унн». «За матеріалами департаменту внутрішньої безпеки у



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У 2017 році 354 працівникам поліції оголосили підозри

У МВС України впродовж минулого року відкрито майже дві тисячі кримінальних проваджень щодо співробітників поліції.

Про це в суботу під час засідання річної підсумкової колегії МВС заявив начальник департаменту внутрішньої безпеки міністерства Євген Коваль, повідомляє «Унн».

«За матеріалами департаменту внутрішньої безпеки у 2017 році розпочато 1 904 кримінальних провадження, за якими оголошено 354 підозри працівникам поліції», - сказав Коваль.

За його словами, департамент продовжує виявляти злочини, які вчинили працівники поліції – хабарництво, зловживання службовим становищем, вимагання.

«Так, знешкоджена злочинна організація, що діяла в системі незаконного заволодіння автотранспортом. У 2017 році завдяки спільній роботі з Генеральною прокуратурою, до державного бюджету надійшло більше 400 млн грн», - зазначив він.

Коваль також повідомив, що працівниками департаменту було викрито керівника управління матеріально-технічного забезпечення поліції Хмельниччини, який привласнював кошти, розраховані на харчування та забезпечення правоохоронців, які проходять службу в АТО.

Нагадаємо, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Євген Крапівін розвіяв сім найбільш поширених міфів про перетворення в системі Національної поліції України.