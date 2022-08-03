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Збирали дані про ЗСУ: прокуратура оголосила підозру двом жителям Слов'янська

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 18:10 glavcom.ua
Збирали дані про ЗСУ: прокуратура оголосила підозру двом жителям Слов'янська
Підозрювані передавали інформацію ворогові через мобільні додатки
Офіс генпрокурора

Обох підозрюваних затримано

Правоохоронці викрили двох жителів Слов’янська на Донеччині, які збирали інформацію та координати українських захисників і передавали їх окупантам. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури двом громадянам України повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у липні 2022 року жителька Слов’янська отримала від ворога завдання щодо збору даних про місця розташування військовослужбовців та техніки Збройних Сил України на території міста. З метою уточнення певної інформації та координат на місцевості підозрювана, використовуючи мобільні додатки, звернулася по допомогу до ще одного місцевого жителя. У подальшому отриману від нього інформацію з геолокацією жінка надіслала своєму куратору.

Обох підозрюваних затримано. Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому командиру штурманської бойової частини корвета «Тернопіль» Станіславу Походощуку, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

До слова, триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

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Теги: ЗСУ Офіс Генерального прокурора окупанти росія Україна війна

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