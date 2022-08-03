Збирали дані про ЗСУ: прокуратура оголосила підозру двом жителям Слов'янська

Обох підозрюваних затримано

Правоохоронці викрили двох жителів Слов’янська на Донеччині, які збирали інформацію та координати українських захисників і передавали їх окупантам. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури двом громадянам України повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у липні 2022 року жителька Слов’янська отримала від ворога завдання щодо збору даних про місця розташування військовослужбовців та техніки Збройних Сил України на території міста. З метою уточнення певної інформації та координат на місцевості підозрювана, використовуючи мобільні додатки, звернулася по допомогу до ще одного місцевого жителя. У подальшому отриману від нього інформацію з геолокацією жінка надіслала своєму куратору.

Обох підозрюваних затримано. Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому командиру штурманської бойової частини корвета «Тернопіль» Станіславу Походощуку, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

До слова, триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.