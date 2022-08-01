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ДБР оголосило підозру у держзраді екскомандиру корвета «Тернопіль»

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 15:35 glavcom.ua
ДБР оголосило підозру у держзраді екскомандиру корвета «Тернопіль»
Станіслав Походощук сьогодні воює проти України
ДБР

Військовий зрадив присязі у 2014 році 

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому командиру штурманської бойової частини корвета «Тернопіль» Станіславу Походощуку, який у 2014 році перейшов на бік ворога. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Після захоплення окупантами його частини у Севастополі та корвету «Тернопіль», офіцер зрадив присязі та перейшов на бік агресора. Нині він проходить військову службу у 36 бригаді ракетних катерів балтійського флоту збройних сил Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили чоловіку про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

ДБР оголосило підозру у держзраді екскомандиру корвета «Тернопіль» фото 1

ДБР наголошує, що всі зрадники та колаборанти будуть притягнуті до відповідальності. Злочини проти основ національної безпеки не мають строку давності.

Нагадаємо, що раніше ДБР вже повідомило про підозру капітану російського крейсера «Адмірал Макаров», командиру ракетного катера «Вышний Волочёк» та командиру корвета «Тернопіль». Офіцери також зрадили Україну у 2014 році.

 

Теги: окупанти Україна росія війна Державне бюро розслідувань державна зрада

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