ДБР оголосило підозру у держзраді екскомандиру корвета «Тернопіль»

Військовий зрадив присязі у 2014 році

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому командиру штурманської бойової частини корвета «Тернопіль» Станіславу Походощуку, який у 2014 році перейшов на бік ворога. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Після захоплення окупантами його частини у Севастополі та корвету «Тернопіль», офіцер зрадив присязі та перейшов на бік агресора. Нині він проходить військову службу у 36 бригаді ракетних катерів балтійського флоту збройних сил Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили чоловіку про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

ДБР наголошує, що всі зрадники та колаборанти будуть притягнуті до відповідальності. Злочини проти основ національної безпеки не мають строку давності.

Нагадаємо, що раніше ДБР вже повідомило про підозру капітану російського крейсера «Адмірал Макаров», командиру ракетного катера «Вышний Волочёк» та командиру корвета «Тернопіль». Офіцери також зрадили Україну у 2014 році.