Здавав позиції військових: СБУ затримала агента ФСБ

СБУ викрила ще одного зрадника

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі

Харків’янин, завербований спецслужбами Російської Федерації, здавав ворогу позиції українських захисників. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Служба безпеки України затримала агента ФСБ у передмісті Харкова. Ним виявився місцевий мешканець, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет», – йдеться в повідомленні.

За завданням своєї кураторки чоловік фіксував місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Серед іншого ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення.

«Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ)», – зазначають у відомстві.

Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 3 червня контррозвідники СБУ затримали російського агента, який зібрав на Черкащині фото і точні координати блокпостів, підрозділів ЗСУ та силових структур, щоб передати їх російським спецслужбам.

Раніше Служба безпеки затримала у Житомирській області російського агента, який намагався вступити до лав Збройних сил України. Він хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів. А до того зрадник допомагав загарбникам під час тимчасової окупації одного з населених пунктів.