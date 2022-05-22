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    Події в Україні

    СБУ затримала агента РФ, який хотів вступити до лав української армії

    СБУ затримала агента РФ, який хотів вступити до лав української армії
    фото: СБУ

    Зрадник допомагав загарбникам під час тимчасової окупації одного з населених пунктів

    Служба безпеки затримала у Житомирській області затримала російського агента, який намагався вступити до лав Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «СБУ затримала російського агента, який хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів. А до того зрадник допомагав загарбникам під час тимчасової окупації одного з населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

    «Встановлено, що мешканець Київської області був завербований ворогом на початку повномасштабної агресії РФ.

    Під час тимчасової окупації одного з населених пунктів він орієнтував загарбників на місцевості, збирав дані про дислокацію українських військ і давав «наводку» щодо адрес проживання колишніх учасників АТО.

    Крім цього, зловмисник «підказував» окупантам місця для прихованого розміщення техніки поблизу соціальної інфраструктури та житлових будинків.

    Після деокупації населеного пункту російський агент отримав інше завдання і добровільно звернувся до місцевого військкомату щодо його призову та зарахування до однієї з військових частин», - зазначають в СБУ.

    Нагадаємо, СБУ викрила у Києві пропагандиста, який чекав на прихід «нової влади».

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна Житомирщина окупація #stoprussia
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    СБУ затримала агента РФ, який хотів вступити до лав української армії