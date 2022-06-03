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    Події в Україні

    СБУ затримала на Черкащині агента ФСБ

    СБУ затримала на Черкащині агента ФСБ
    фото: ssu.gov.ua

    Затриманий збирав дані про об’єкти, що могли стати ціллю для обстрілів РФ на Черкащині

    Контррозвідники СБУ затримали російського агента, який зібрав на Черкащині фото і точні координати блокпостів, підрозділів ЗСУ та силових структур, щоб передати їх російським спецслужбам. Про це повідомила пресслужба СБУ.

    «Завдяки роботі СБУ на випередження витоку даних не відбулося, а самого зрадника затримано «на гарячому« – під час зйомки одного з військових об’єктів», – повідомили в спецслужбі.

    СБУ уточнила, що зловмисником виявився місцевий мешканець, колишній працівник органів виконавчої влади та активний «шанувальник» забороненої партії Шарія. За кожне повідомлення росіяни обіцяли йому грошову винагороду.

    Російські спецслужби цікавились координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, а й адмінбудівель органів державної влади.

    Для анонімності затриманий агент спілкувався зі своїми кураторами виключно через месенджер.

    СБУ перевіряє інформацію щодо планування зловмисником низки терактів на території України. Така версія виникла, оскільки він запросив у ФСБ зброю:

    • пістолети з глушником та прицілами;
    • набої з магазинами;
    • гранати із запалами;
    • протипіхотні міни МОН-50 із радіодетонаторами.

    Агент затриманий, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

    Раніше Служба безпеки затримала у Житомирській області російського агента, який намагався вступити до лав Збройних сил України. Він хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів. А до того зрадник допомагав загарбникам під час тимчасової окупації одного з населених пунктів.

    Нагадаємо, СБУ викрила у Києві пропагандиста, який чекав на прихід «нової влади».

    Теги: росія окупанти СБУ ЗСУ ФСБ війна Україна Черкащина державна зрада окупація #stoprussia міни
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    СБУ затримала на Черкащині агента ФСБ