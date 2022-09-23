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Зламували акаунти та продавали РФ: викрито хакерів зі Львова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зламували акаунти та продавали РФ: викрито хакерів зі Львова
Зламані акаунти використовували нібито від імені пересічних людей для дезінформації щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та ЄС
СБУ

«Оптовими клієнтами» підозрюваних були прокремлівські пропагандисти

Служба безпеки України нейтралізувала хакерське угруповання, яке діяло в інтересах країни-агресора у Львові. Зловмисники зламували активні облікові записи інтернет-користувачів з України та Євросоюзу, отримуючи доступ до персональних даних громадян. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Цю конфіденційну інформацію вони продавали через анонімну платформу «Даркнет», а гроші отримували на заборонені в нашій державі електронні платіжні системи ЮMoney, Qiwi та WebMoney. За попередніми даними, хакери продали орієнтовно 30 млн акаунтів і одержали «прибуток» у розмірі майже 14 млн грн», – йдеться в повідомленні.

«Оптовими клієнтами» підозрюваних були прокремлівські пропагандисти. Саме вони використовували одержані установчі дані українських та іноземних громадян для поширення фейкових «новин» з фронту та створення панічних настроїв. Метою таких маніпуляцій була масштабна дестабілізація в країнах.

Також встановлено, що зламані акаунти використовували нібито від імені пересічних людей для поширення дезінформації щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та ЄС. За даними слідства, до складу угруповання входило декілька хакерів зі Львова. Спеціалізоване комп’ютерне обладнання вони встановили у своїх помешканнях. Зловмисники «проникали» до чужих акаунтів через шкідливе програмне забезпечення.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

  • жорсткі магнітні диски з персональними даними громадян;
  • комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та флеш-накопичувачі з доказами незаконної діяльності.

Наразі організатору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Нагадаємо, що Росія вчинила наймасштабнішу хакерську атаку з початку 24 лютого на офіційний сайт «Енергоатома».

Теги: росія СБУ Львів Україна хакер

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