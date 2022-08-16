Найпотужніша від початку війни: Росія здійснила кібератаку на сайт «Енергоатома»

Кібератака суттєво не вплинула на роботу сайту «Енергоатома»

Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» повідомило, що з території Росії вчинили наймасштабнішу хакерську атаку з початку 24 лютого на офіційний сайт підприємства. Про це повідомила пресслужба підприємства.

«16 серпня 2022 року, відбулася найпотужніша від початку повномасштабного вторгнення РФ хакерська атака на офіційний сайт ДП «НАЕК «Енергоатом». Його атакували з території російської федерації», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська група «народная киберармия» здійснила кібератаку, використовуючи 7,25 млн бот-юзерів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки компанії.

Проте на підприємстві вказали, що зазначена атака суттєво не вплинула на роботу сайту і залишилася непомітною користувачам.

Нагадаємо, 21 липня російські хакери зламали ефір українських радіостанцій та запустили у фейк нібито про хворобу президента України Володимира Зеленського. У холдингу TAVR Media, мережі якої належать зламані радіостанції, заявили про кібератаку на сервери.

Додамо, що наприкінці червня кіберфахівці Служби безпеки України виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів. Напередодні Дня конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій.

Нагадаємо, як повідомила раніше Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, у першому півріччі 2022 року урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксовано 1350 кібератак.