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Намагався влаштуватись до полку «Азов»: СБУ викрила російського агента

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Намагався влаштуватись до полку «Азов»: СБУ викрила російського агента
До 2018 року підозрюваний брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході
СБУ

Агентом РФ виявися мешканець Донеччини

Служба безпеки запобігла агентурному проникненню ворога до Сил оборони України. У Києві затримано російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку «Азов». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що затриманим виявися мешканець Донеччини, який у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації «ДНР». Там він входив до складу підконтрольних РФ так званих «1-го та 2-го армійських корпусів». Зокрема проходив службу в загоні спеціального призначення «республіканської гвардії ДНР».

До 2018 року чоловік брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави. Проте згодом бойовик залишив своїх ватажків і виїхав до РФ. Там він був завербований російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності. Щоб виконати завдання, зловмисник був перекинутий з території РФ в Україну до початку повномасштабного вторгнення.

«У разі проникнення до лав ЗСУ він міг передавати своїм російським «кураторам» дані про місця дислокації та переміщення наших військ, а також кількість їх особового складу і техніки. Втім співробітники Служби безпеки своєчасно викрили і затримали агента на спробі проходження відбору до «Азову», – йдеться в повідомленні.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до його організації.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом ще трьох можливих колаборантів. Мова йде про двох колишніх народних депутатів України від «партії регіонів» Олега Царьова та Володимира Олійника, а також так звану «міністерку закордонних справ «ДНР» Наталію Ніконорову.

Теги: Азов СБУ росія окупанти

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