ЗМІ назвали, хто із силовиків намагався розвалити справу Приватбанку

Данилюк помилився, звинувачуючи Луценка у розвалі справ

Глава Міністерства фінансів Олександр Данилюк помилився, звинувачуючи Генеральну прокуратуру в розвалі справ, що стосуються колишніх власників Приватбанку. За словами джерела «Обозревателя», справи № 4201700000003528 і 4201700000004914 зареєструвало Національне антикорупційне бюро, а не ГПУ. Співрозмовник зазначив, що це сталося 14



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Данилюк помилився, звинувачуючи Луценка у розвалі справ

Глава Міністерства фінансів Олександр Данилюк помилився, звинувачуючи Генеральну прокуратуру в розвалі справ, що стосуються колишніх власників Приватбанку.

За словами джерела «Обозревателя», справи № 4201700000003528 і 4201700000004914 зареєструвало Національне антикорупційне бюро, а не ГПУ. Співрозмовник зазначив, що це сталося 14 грудня за листом народного депутата України Олександра Дубініна, який є наближеним Ігоря Коломойського.

Фігурантами справ стали компанії зі світовим ім'ям Kroll, посадові особи Національного банку і англійські юристи, які винесли рішення про арешт активів екс-власника Приватбанку Ігоря Коломойського і його наближених.

Нагадаємо, Данилюк зажадав відставки генерального прокурора Юрія Луценка, звинувативши його в затягуванні розслідування справ Приватбанку. Він зазначив, що жодну зі справ не було передано на розгляд судів.

Тим часом, Луценко спростував заяву міністра, заявивши, що ГПУ не відкривала проваджень щодо компанії Kroll. Коломойський також заявив, що слова Данилюка неправдиві.