  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
    Кримінал

    ЗМІ назвали, хто із силовиків намагався розвалити справу Приватбанку

    Данилюк помилився, звинувачуючи Луценка у розвалі справ
    Глава Міністерства фінансів Олександр Данилюк помилився, звинувачуючи Генеральну прокуратуру в розвалі справ, що стосуються колишніх власників Приватбанку. За словами джерела «Обозревателя», справи № 4201700000003528 і 4201700000004914 зареєструвало Національне антикорупційне бюро, а не ГПУ. Співрозмовник зазначив, що це сталося 14
    • Вчора, 15:03
    • Розсилка

    Данилюк помилився, звинувачуючи Луценка у розвалі справ

    Глава Міністерства фінансів Олександр Данилюк помилився, звинувачуючи Генеральну прокуратуру в розвалі справ, що стосуються колишніх власників Приватбанку.

    За словами джерела «Обозревателя», справи № 4201700000003528 і 4201700000004914 зареєструвало Національне антикорупційне бюро, а не ГПУ. Співрозмовник зазначив, що це сталося 14 грудня за листом народного депутата України Олександра Дубініна, який є наближеним Ігоря Коломойського.

    Читайте також

    Фігурантами справ стали компанії зі світовим ім'ям Kroll, посадові особи Національного банку і англійські юристи, які винесли рішення про арешт активів екс-власника Приватбанку Ігоря Коломойського і його наближених.

    Нагадаємо, Данилюк зажадав відставки генерального прокурора Юрія Луценка, звинувативши його в затягуванні розслідування справ Приватбанку. Він зазначив, що жодну зі справ не було передано на розгляд судів.

    Тим часом, Луценко спростував заяву міністра, заявивши, що ГПУ не відкривала проваджень щодо компанії Kroll. Коломойський також заявив, що слова Данилюка неправдиві.

    Читайте також
    Юрій Луценко Олександр Данилюк Приватбанк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ