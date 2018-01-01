Це дійсно вражає. У сільському будинку культури на Черкащині зробили надсучасний ремонт

Соколівоцький будинок культури став гордістю села та прикладом для наслідування іншим селам

У Соколівочці новорічно-різдвяні свята зустріли у теплому будинку культури. Тут можна було спостерігати не типову для більшості клубних установ картину – і артисти і глядачі були без верхнього одягу, повідомляють «Вісті Черкащини». У залі тепер «красуються» сучасні електричні навісні обігрівачі, які не шкодять



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Соколівоцький будинок культури

Соколівоцький будинок культури став гордістю села та прикладом для наслідування іншим селам

У Соколівочці новорічно-різдвяні свята зустріли у теплому будинку культури. Тут можна було спостерігати не типову для більшості клубних установ картину – і артисти і глядачі були без верхнього одягу, повідомляють «Вісті Черкащини».

У залі тепер «красуються» сучасні електричні навісні обігрівачі, які не шкодять здоров’ю та швидко зігрівають приміщення. Нові, потужні батареї встановили і в сільській бібліотеці.

Не можна не згадати і про ремонт фойє – замінені вікна, перероблені стіни, відремонтована підлога, покладена плитка…

Соколівоцький будинок культури став гордістю села та прикладом для наслідування іншим селам.

Зауважимо, досі чи не єдиним сільським закладом культури з чудово зробленим ремонтом і якісним опаленням, що гарно гріє вже десять років, був Кривоколінський центр культури і дозвілля.