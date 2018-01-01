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    Культура

    Це дійсно вражає. У сільському будинку культури на Черкащині зробили надсучасний ремонт

    Соколівоцький будинок культури став гордістю села та прикладом для наслідування іншим селам
    У Соколівочці новорічно-різдвяні свята зустріли у теплому будинку культури. Тут можна було спостерігати не типову для більшості клубних установ картину – і артисти і глядачі були без верхнього одягу, повідомляють «Вісті Черкащини». У залі тепер «красуються» сучасні електричні навісні обігрівачі, які не шкодять
    • Сьогодні, 10:59
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    <span>Соколівоцький будинок культури</span>
    Соколівоцький будинок культури

    Соколівоцький будинок культури став гордістю села та прикладом для наслідування іншим селам

    У Соколівочці новорічно-різдвяні свята зустріли у теплому будинку культури. Тут можна було спостерігати не типову для більшості клубних установ картину – і артисти і глядачі були без верхнього одягу, повідомляють «Вісті Черкащини».

    У залі тепер «красуються» сучасні електричні навісні обігрівачі, які не шкодять здоров’ю та швидко зігрівають приміщення. Нові, потужні батареї встановили і в сільській бібліотеці.

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    Не можна не згадати і про ремонт фойє – замінені вікна, перероблені стіни, відремонтована підлога, покладена плитка…

    Соколівоцький будинок культури став гордістю села та прикладом для наслідування іншим селам.

    Зауважимо, досі чи не єдиним сільським закладом культури з чудово зробленим ремонтом і якісним опаленням, що гарно гріє вже десять років, був Кривоколінський центр культури і дозвілля.

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    Соколівоцький будинок культури
    А так виглядає Кривоколінський центр культури і дозвілля
    Кривоколінський центр культури і дозвілля
    Кривоколінський центр культури і дозвілля
    Кривоколінський центр культури і дозвілля
    Кривоколінський центр культури і дозвілля
    Кривоколінський центр культури і дозвілля

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    культура Черкащина
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