Це дійсно вражає. У сільському будинку культури на Черкащині зробили надсучасний ремонт
- Сьогодні, 10:59
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Соколівоцький будинок культури став гордістю села та прикладом для наслідування іншим селам
У Соколівочці новорічно-різдвяні свята зустріли у теплому будинку культури. Тут можна було спостерігати не типову для більшості клубних установ картину – і артисти і глядачі були без верхнього одягу, повідомляють «Вісті Черкащини».
У залі тепер «красуються» сучасні електричні навісні обігрівачі, які не шкодять здоров’ю та швидко зігрівають приміщення. Нові, потужні батареї встановили і в сільській бібліотеці.
Не можна не згадати і про ремонт фойє – замінені вікна, перероблені стіни, відремонтована підлога, покладена плитка…
Соколівоцький будинок культури став гордістю села та прикладом для наслідування іншим селам.
Зауважимо, досі чи не єдиним сільським закладом культури з чудово зробленим ремонтом і якісним опаленням, що гарно гріє вже десять років, був Кривоколінський центр культури і дозвілля.