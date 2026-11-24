23 листопада відбулася урочиста церемонія нагородження переможців VIII Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «GRA», організованого Національною спілкою театральних діячів України (НСТДУ). Про це пише «Главком».

Цьогорічний фінальний етап, об’єднаний концепцією та слоганом «ГРА. Поруч», тривав протягом десяти днів у п’яти містах, де глядачам представили 14 постановок від 13 державних і незалежних театрів із Києва, Львова, Івано-Франківська, Вінниці, Рівного та Хмельницького. Директор фестивалю-премії Богдан Струтинський наголосив на сміливості та творчих пошуках театральних колективів, а також подякував міжнародному журі за солідарність та підтримку українського сценічного мистецтва в умовах війни.

Оцінювало фіналістів міжнародне журі, до складу якого увійшли театральні фахівці та дослідники з чотирьох країн: театрознавиця з Ягеллонського університету Ева Баль (Польща), актор паризького «Театру дю Солей» Арман Сарібекян (Франція), театральний режисер Александр Шрьодер (Нідерланди) та менеджер нью-йоркського The Public Theater Оскар Юстіс (США). За підсумками переглядів експерти визначили переможців у 7 загальних та 8 індивідуальних номінаціях:

За найкращу драматичну виставу великої сцени: «Я бачу, вас цікавить пітьма» (Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької).

За найкращу драматичну виставу камерної сцени (до 150 глядачів): «Brecht.Cabarett» (Київський академічний театр «Золоті ворота»).

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу: «Місяць» (Київський національний академічний театр оперети).

За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру: «ЕскапістіКо» (INSHA Dance Company, м. Київ).

За найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм: «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію» (Український малий драматичний театр).

За найкращу виставу для дітей, підлітків та сімейного перегляду: «Sex education. Дівоча версія» (Незалежний театр «Лава», м. Львів).

За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни: «Енеїда» (Театр Ветеранів, м. Київ).

За найкращу роботу акторки: Віталіна Біблів за роль Пані Баліке у виставі «Brecht.Cabarett» (Київський академічний театр «Золоті ворота»).

За найкращу роботу актора: Артем Назарук за роль Ескапіста у виставі «ЕскапістіКо» (INSHA Dance Company, м. Київ).

За найкращу роль другого плану: Марк Дробот за роль Віталія Суботи у виставі «Я бачу, вас цікавить пітьма» (Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької).

За найкращу режисерську роботу: Артем Вусик за виставу «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію» (Український малий драматичний театр).

За найкращу роботу художника: Костянтин Зоркін за сценографію і костюми до вистави «Медея» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка).

За найкраще хореографічне рішення вистави: Кристина Шишкарьова за хореографію до вистави «Місяць» (Київський національний академічний театр оперети).

За найкраще музичне рішення вистави: Opera aperta (Ілля Разумейко, Роман Григорів) за музичне оформлення до вистави «Енеїда» (Театр Ветеранів, м. Київ).

За найкращий сучасний драматичний текст: Ніна Захоженко за п’єсу «Sex education. Дівоча версія».

Раніше президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами діячів культури та мистецтва з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Серед нагороджених – співачка та волонтерка Даша Астаф'єва, актор Дмитро Лінартович, режисери, продюсери й працівники культурних установ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ президента №1100/2026 від 9 листопада.

Згідно з документом, нагороди присвоєно за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури й мистецтва, творчі здобутки та високу професійну майстерність.