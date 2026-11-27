Держава профінансує поповнення бібліотечних фондів українських шкіл у 2027 році

У 2027 році українські школи отримають 100 млн грн на поповнення бібліотечних фондів. Кабінет Міністрів затвердив порядок та умови надання відповідної освітньої субвенції зі спеціального фонду державного бюджету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Державна субвенція покриватиме до 95% вартості книжок, решту фінансуватимуть громади. Оновлення бібліотечних фондів відбуватиметься в межах реформи «Нова українська школа».

За результатами опитування, проведеного МОН у вересні-жовтні 2026 року, лише третина закладів освіти вважає свої бібліотечні фонди такими, що повністю відповідають навчальним програмам. Водночас лише 1,8% опитаних шкіл повідомили про достатню кількість літератури.

Які школи отримають фінансування

Субвенція передбачена для комунальних закладів освіти з очною або змішаною формою навчання. Пріоритет надаватимуть:

школам, які впроваджують програму «Читання як суперсила» для 5–6 класів;

закладам, які беруть участь у пілотуванні старшої профільної школи.

Які книжки закуповуватимуть для бібліотек

Кошти спрямують на придбання художньої, науково-популярної, довідкової та іншої літератури. Закупівля підручників і навчальних посібників за цією програмою не передбачена.

Щонайменше 30% фінансування кожна бібліотека має використати на видання з переліків програмової літератури, затверджених МОН. Решту книжок заклади обиратимуть відповідно до потреб та інтересів учнів.

До бібліотечного фонду закуповуватимуть принаймні п'ять примірників кожного обраного видання. Кошти між засновниками шкіл розподілятимуть пропорційно до кількості учнів.

Відповідно до затверджених урядом умов, договори на закупівлю необхідно укласти протягом трьох місяців після отримання субвенції.

Нагадаємо, раніше представники Української видавничої асоціації наголошували на необхідності відновлення фінансування закупівель книжок для бібліотек. Зокрема, пропонували спрямувати на ці потреби невикористані кошти програми «єКнига».

Також у 2026 році продовжила діяти державна програма «Пакунок школяра», яка передбачає одноразову виплату 5 тис. грн батькам першокласників. Кошти можна витратити, зокрема, на книжки та канцелярське приладдя.