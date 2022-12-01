Євробачення-2023: голосування за переможця Нацвідбору вперше буде в «Дії»
Євробачення в «Дії» минулого року подивились понад мільйон українців
Після успішного використання додатка «Дія» для перегляду Євробачення-2022 та для голосування за членів журі Нацвідбору у міністерстві цифрової трансформації вирішили зробити у застосунку голосування за переможня Нацвідбору. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Вперше в історії Євробачення зможете обрати представника від України в застосунку «Дія». Прозоро і у кілька кліків», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Євробачення у «Дії» минулого року подивились понад мільйон українців, а вже в жовтні пів мільйона громадян обрали трійку журі Нацвідбору.
«Рухаємося далі. Кожен громадянин зможе максимально швидко та комфортно підтримати улюбленого виконавця, який представить Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі», – додав Федоров.
Нагадаємо, що 17 грудня відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Організатори Національного відбору на Євробачення-2023 провели жеребкування, завдяки якому став відомим порядок виступів артистів.
Раніше «Главком» писав, що Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про серйозні зміни в системі голосування на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2023. Нові правила стосуються голосування у півфіналах. Згідно із рішенням експертної групи Конкурсу, вперше в історії глядачі з країн, які не беруть участь у конкурсі, зможуть проголосувати за конкурсантів у півфіналах. Голосування відбудеться у форматі онлайн. І лише в фіналі для визначення переможця Євробачення до глядацьких голосів додаються голоси професійного журі.
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