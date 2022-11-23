Євробачення-2023: Організатори оголосили про зміну правил голосування

У 2023 році лише глядачі пісенного конкурсу «Євробачення» вирішуватимуть, які країни пройдуть до Гранд-фіналу

Європейський мовний союз (EBU) ухвалив зміни до процедури голосування на пісенному конкурсі «Євробачення». Про це йдеться у пресрелізі організації.

Відтепер голосувати за країни, які ввійдуть у півфінал конкурсу, зможуть лише глядачі. Також буде запроваджено онлайн-голосування для глядачів з будь-якої країни світу.

Утім у фіналі залишаться голоси журі. Вони будуть об'єднуватися із голосами глядачів для визначення переможця.

«У 2023 році лише глядачі пісенного конкурсу «Євробачення» вирішуватимуть, які країни пройдуть до Гранд-фіналу, і, враховуючи глобальний вплив події, кожен, хто дивиться шоу, де б він не жив, може віддати свої голоси за свої улюблені пісні», – зазначив виконавчий супервайзер пісенного конкурсу Євробачення Мартін Остердал.

Голосування, як і раніше, відбуватиметься за допомогою SMS або ж через додаток Євробачення Song Contest. Ті, хто дивиться шоу з інших країн світу, зможуть скористатися спеціальною платформою і віддати свій голос за допомогою банківської карти. Проте невідомо, чи всі країни матимуть змогу голосувати в такий спосіб.

Також була створена робоча група членів EBU для того, щоби запобігти порушенням у голосуванні, які спостерігалися під час Євробачення-2022.

Зазначимо, Україна визначиться із представником на міжнародному пісенному конкурсі 17 грудня під час Нацвідбору. «Євробачення 2023» пройде у травні у Ліверпулі під знаком України.

Нагадаємо, переможцями у голосуванні за журі Нацвідбору на «Євробачення 2023», яке Суспільне спільно з Мінцифри провело у додатку «Дія», стали лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя (17,41% голосів), співачка Джамала (понад 15%) та фронтвумен The HARDKISS Юлія Саніна (понад 15%).