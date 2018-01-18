Музей українського парламентаризму у ВР: Парубій відкрив чергову експозицію

Виставка присвячена 100-літньому ювілею проголошення незалежності УНР

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив чергову експозицію Музею українського парламентаризму з нагоди 100-літнього ювілею проголошення незалежності Української Народної Республіки 22 січня 1918 року. Про це йдеться на сторінці ВР у Twitter. [READ_MORE] На відкритті були презентовані і передані 25 томів 50-ти томного видання



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Фото: прес-служба ВР Андрій Парубій на відкритті експозиції у Музеї українського парламентаризму

Виставка присвячена 100-літньому ювілею проголошення незалежності УНР

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив чергову експозицію Музею українського парламентаризму з нагоди 100-літнього ювілею проголошення незалежності Української Народної Республіки 22 січня 1918 року. Про це йдеться на сторінці ВР у Twitter.

На відкритті були презентовані і передані 25 томів 50-ти томного видання праць Михайла Грушевського видавництва «Світ» (Львів).

.@AndriyParubiy відкрив чергову експозицію Музею українського парламентаризму з нагоди 100-літнього ювілею проголошення незалежності УНР 22 січня 1918р. #Рада8 були презентовані і передані 25 томів 50-ти томного видання праць М.Грушевського видавництва «Світ» (Львів) pic.twitter.com/zhlPPx6iyF — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) January 18, 2018

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.