Музей українського парламентаризму у ВР: Парубій відкрив чергову експозицію
- Сьогодні, 14:01
-
Розсилка
Виставка присвячена 100-літньому ювілею проголошення незалежності УНР
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив чергову експозицію Музею українського парламентаризму з нагоди 100-літнього ювілею проголошення незалежності Української Народної Республіки 22 січня 1918 року. Про це йдеться на сторінці ВР у Twitter.
На відкритті були презентовані і передані 25 томів 50-ти томного видання праць Михайла Грушевського видавництва «Світ» (Львів).
.@AndriyParubiy відкрив чергову експозицію Музею українського парламентаризму з нагоди 100-літнього ювілею проголошення незалежності УНР 22 січня 1918р. #Рада8 були презентовані і передані 25 томів 50-ти томного видання праць М.Грушевського видавництва «Світ» (Львів) pic.twitter.com/zhlPPx6iyF— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) January 18, 2018
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.