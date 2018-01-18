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    Культура

    Музей українського парламентаризму у ВР: Парубій відкрив чергову експозицію

    Виставка присвячена 100-літньому ювілею проголошення незалежності УНР
    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив чергову експозицію Музею українського парламентаризму з нагоди 100-літнього ювілею проголошення незалежності Української Народної Республіки 22 січня 1918 року. Про це йдеться на сторінці ВР у Twitter. [READ_MORE] На відкритті були презентовані і передані 25 томів 50-ти томного видання
    • Сьогодні, 14:01
    • Розсилка
    Андрій Парубій на відкритті експозиції у Музеї українського парламентаризму
    Фото: прес-служба ВР
    Андрій Парубій на відкритті експозиції у Музеї українського парламентаризму

    Виставка присвячена 100-літньому ювілею проголошення незалежності УНР

    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив чергову експозицію Музею українського парламентаризму з нагоди 100-літнього ювілею проголошення незалежності Української Народної Республіки 22 січня 1918 року. Про це йдеться на сторінці ВР у Twitter.

    На відкритті були презентовані і передані 25 томів 50-ти томного видання праць Михайла Грушевського видавництва «Світ» (Львів).

    Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

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