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    Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу

    Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором
    Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». За відповідне рішення віддали голоси 280 депутатів. Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку
    • Сьогодні, 11:30
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    Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором

    Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».

    За відповідне рішення віддали голоси 280 депутатів.

    Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

    Законопроект під час засідання парламенту представив депутат від БПП, секретар Комітету Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник. Він пояснив, що цей проект закону: 

    • Законодавчо визначає, які території є окупованими;
    • Надає повноваження силовим відомствам для реалізації всіх заходів, необхідних для того, щоб звільнити ці території;
    • Визначає параметри захисту населення на цих територіях;
    • Визначає юридичний статус документів, які ухвалюються на окупованих територіях, визнаючи їх нікчемними;
    • Надає президенту всі повноваження, необхідні для здійснення ним заходів як верховного командувача;
    • Скасовує дію вільної економічної зони Крим, яку було введено відповідним законопроектом від 12 серпня 2014 р. № 1636-VII.
    • Надає право звільняти громадян України від сплати судового збору за майновими позовами, які вони подають проти Росії.
    • Покладає всю відповідальність щодо завдання матеріальної та нематеріальної шкоди на Росію. 

    Нагадаємо, 5-6 жовтня Верховна Рада розглянула пакет президентських законопроектів - закон №7163 про деокупацію Донбасу (прийнято у першому читанні) та закон №7164 про особливий статус окупованих районів (проголосовано депутатами та підписано президентом).

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    Росія Донбас Верховна Рада закон
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