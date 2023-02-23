Головна Країна Культура
search button user button menu button

Надія на світло: відомий швейцарський митець влаштував арт-тур Україною (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Надія на світло: відомий швейцарський митець влаштував арт-тур Україною (фото)
Художня проєкція на будівлі Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові
фото: Мінкульт

Геррі Хофштеттер підсвітить будівлі в Україні, аби вшанувати пам'ять жертв російської агресії

Із 22 по 27 лютого швейцарський художник зі світла Геррі Хофштеттер в межах арт-туру містами України «Вшанування пам'яті. Світло для надії» підсвітить будівлі й пам’ятники до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Така акція солідарності має на меті принести українцям надію та світло, яких вони були позбавлені протягом року агресивної війни, сповненого трагедій і руйнувань.

Всесвітньо відомий художник приїхав в Україну на запрошення Міністерства культури та Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти, а також за ініціативи та підтримки Посольства Швейцарії в місті Києві. 

Під час арт-туру на відомих будівлях всі охочі зможуть побачити художні проєкції, присвячені річниці повномасштабної війни в Україні, а також українські символи незламності. 

Геррі Хофштеттер подорожуватиме з невеликою командою з чотирьох осіб і власним електрогенератором. Від заходу сонця і до комендантської години він буде самостійно робити проєкції в різних містах України. Кожна підсвітка триватиме 15 хвилин. Маршрут туру та локації не розголошуються з метою безпеки. Будівлі обиратимуть у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України та Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти й містами.

Хофштеттер уже підсвітив будівлі львівської Ратуші, вокзалу, Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла та Львівської національної опери.

7 фото
На весь екран
фото: Мінкульт
Геррі Хофштеттер всесвітньо відомий митець зі Швейцарії. Своїми роботами він хоче довести, що варто жити, щоб підтримувати та захищати планету Земля та її довкілля. Його відомими роботами є, наприклад, освітлення гори Маттерхорн у Швейцарії як акція солідарності з Церматта для світу у глобальному карантині 2020 року через Covid-19. Геррі також створив найбільший витвір мистецтва у світі. 22 лютого 2022 року, у китайський рік Тигра, він спроєктував тигра довжиною 5,3 км на північній стороні Айгера в Швейцарії – Тигр на Айгері.

Нагадаємо, минулого року Геррі Хофштеттер приїжджав на Різдво до Києва, аби подарувати українцям світло надії. Його арт-тур мав великий успіх в Україні.

Теги: Мінкульт Швейцарія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Москва моцно окупувала голови мільйонів українських громадян потворною імперською псевдоісторією
Грушевський проти Путіна. На чиєму боці Міносвіти та Мінкульт? Авторська стаття
9 лютого, 21:00
14 лютого у світі відзначають день Закоханих
День закоханих. Мінкульт привітав українців словами класиків (фото)
14 лютого, 12:56
Анонс культурних заходів Києва
Культурний тиждень столиці: куди піти і де відпочити
19 лютого, 20:05

Культура

Річниця вторгнення: військові музиканти створили кліп «24.02.22» (відео)
Річниця вторгнення: військові музиканти створили кліп «24.02.22» (відео)
Держдеп повідомив, як США сприятимуть відновленню культурної спадщини України
Держдеп повідомив, як США сприятимуть відновленню культурної спадщини України
Надія на світло: відомий швейцарський митець влаштував арт-тур Україною (фото)
Надія на світло: відомий швейцарський митець влаштував арт-тур Україною (фото)
Держкіно та ймовірна очільниця «Довженко-Центру» не дійшли згоди у підписанні контракту
Держкіно та ймовірна очільниця «Довженко-Центру» не дійшли згоди у підписанні контракту
Музей російського шовініста в Полтаві «щиро запрошує»…
Музей російського шовініста в Полтаві «щиро запрошує»…
Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу
Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9509
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8134
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7123
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6958
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6579
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту