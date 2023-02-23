Надія на світло: відомий швейцарський митець влаштував арт-тур Україною (фото)
Геррі Хофштеттер підсвітить будівлі в Україні, аби вшанувати пам'ять жертв російської агресії
Із 22 по 27 лютого швейцарський художник зі світла Геррі Хофштеттер в межах арт-туру містами України «Вшанування пам'яті. Світло для надії» підсвітить будівлі й пам’ятники до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
Така акція солідарності має на меті принести українцям надію та світло, яких вони були позбавлені протягом року агресивної війни, сповненого трагедій і руйнувань.
Всесвітньо відомий художник приїхав в Україну на запрошення Міністерства культури та Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти, а також за ініціативи та підтримки Посольства Швейцарії в місті Києві.
Під час арт-туру на відомих будівлях всі охочі зможуть побачити художні проєкції, присвячені річниці повномасштабної війни в Україні, а також українські символи незламності.
Геррі Хофштеттер подорожуватиме з невеликою командою з чотирьох осіб і власним електрогенератором. Від заходу сонця і до комендантської години він буде самостійно робити проєкції в різних містах України. Кожна підсвітка триватиме 15 хвилин. Маршрут туру та локації не розголошуються з метою безпеки. Будівлі обиратимуть у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України та Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти й містами.
Хофштеттер уже підсвітив будівлі львівської Ратуші, вокзалу, Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла та Львівської національної опери.
Нагадаємо, минулого року Геррі Хофштеттер приїжджав на Різдво до Києва, аби подарувати українцям світло надії. Його арт-тур мав великий успіх в Україні.
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