Надія на світло: відомий швейцарський митець влаштував арт-тур Україною (фото)

Геррі Хофштеттер підсвітить будівлі в Україні, аби вшанувати пам'ять жертв російської агресії

Із 22 по 27 лютого швейцарський художник зі світла Геррі Хофштеттер в межах арт-туру містами України «Вшанування пам'яті. Світло для надії» підсвітить будівлі й пам’ятники до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Така акція солідарності має на меті принести українцям надію та світло, яких вони були позбавлені протягом року агресивної війни, сповненого трагедій і руйнувань.

Всесвітньо відомий художник приїхав в Україну на запрошення Міністерства культури та Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти, а також за ініціативи та підтримки Посольства Швейцарії в місті Києві.

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Під час арт-туру на відомих будівлях всі охочі зможуть побачити художні проєкції, присвячені річниці повномасштабної війни в Україні, а також українські символи незламності.

Геррі Хофштеттер подорожуватиме з невеликою командою з чотирьох осіб і власним електрогенератором. Від заходу сонця і до комендантської години він буде самостійно робити проєкції в різних містах України. Кожна підсвітка триватиме 15 хвилин. Маршрут туру та локації не розголошуються з метою безпеки. Будівлі обиратимуть у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України та Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти й містами.

Хофштеттер уже підсвітив будівлі львівської Ратуші, вокзалу, Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла та Львівської національної опери.

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фото: Мінкульт

Геррі Хофштеттер – всесвітньо відомий митець зі Швейцарії. Своїми роботами він хоче довести, що варто жити, щоб підтримувати та захищати планету Земля та її довкілля. Його відомими роботами є, наприклад, освітлення гори Маттерхорн у Швейцарії як акція солідарності з Церматта для світу у глобальному карантині 2020 року через Covid-19. Геррі також створив найбільший витвір мистецтва у світі. 22 лютого 2022 року, у китайський рік Тигра, він спроєктував тигра довжиною 5,3 км на північній стороні Айгера в Швейцарії – Тигр на Айгері.

Нагадаємо, минулого року Геррі Хофштеттер приїжджав на Різдво до Києва, аби подарувати українцям світло надії. Його арт-тур мав великий успіх в Україні.