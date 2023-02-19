Культурний тиждень столиці: куди піти і де відпочити

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Департамент культури КМДА анонсував традиційний дайджест мистецьких подій із 20 до 26 лютого

Департамент культури Київської міської державної адміністрації культурни заході та мистецьких подій столиці із 20 до 26 лютого. Добірка подій столичної культури наступного тижня містить заходи київських театрів, музеїв і бібліотек.

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Театри

Київський академічний театр ляльок – :

25 лютого – народна казка «Гуси-Лебеді»;

26 лютого – «Попелюшка».

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» – :

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23 лютого – містична драма «Тіні забутих предків»;

24 лютого – концерт «Відроджені»;

25 лютого – ексцентрично-музична комедія по-гуцульськи «Гуцулка Ксеня»;

26 лютого – музична комедія «Весілля в Авлабарі».

Київський національний академічний Молодий театр – :

21 лютого – вистава на 2 дії «Зачарований»;

21 лютого – новели «Жагуча таємниця»;

22 лютого – меланхолія на дві дії «Осінній блюз»;

22 лютого – новели «Жагуча таємниця»;

23 лютого – інтригуюча комедія «Убити чи любити»;

23 лютого – трансплантація почуттів «Ліки для Ліки»;

24 лютого – дуель без антракту «Загадкові варіації»;

24 лютого – півтори години про кохання без антракту «Фенілетиламін»;

25 лютого – казка «Цап-ка-цап»;

25 лютого – детектив з антрактом «Пастка»;

25 лютого – ритуальна комедія «Тиша до небес»;

26 лютого – танцювальна чума з антрактом «Ін’єкція безсмертя»;

26 лютого – подружні баталії без антракту «Зашнурована пара»;

26 лютого – психологічна драма «Ніч Гельвера. Сволота».

Національна оперета України / National Operetta of Ukraine – :

22 лютого – «На краю світу»;

23 лютого – «Звана вечеря з італійцями»;

24 лютого – «Розмова, якої не було»;

25, 26 лютого – «Скрипаль на даху».

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра – :

25 лютого – казка-пригода «Лисичка-сестричка і вовк-панібрат»;

26 лютого – романтична казка «Стійкий олов’яний солдатик».

Дитячий простір «У світі казок»:

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22 лютого – музична казка «Була у Зайчика хатинка…».

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва – :

25 лютого – хорове шоу та балет на одну дію «Тропічний карнавал. Історії у стилі Танго»;

26 лютого – мюзикл «Пригоди Гекльберрі Фінна».

Київський академічний театр «Колесо» – :

23 лютого – фольклорна виставу «Вечорниці»;

24 лютого – вистава «Ультіма Туле». Прем’єра;

25, 26 лютого – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;

25 та 26 лютого – бродвейська комедія «Примадонни».

Київський академічний театр на Печерську – :

23 лютого – сучасна британська драма «Легені»;

24 лютого – комедійний та соціальний мюзикл «Мистецтво домовлятися»;

25 лютого – пластично-поетична фантазія «Дар роду»;

26 лютого – «Твій хтось» за листами, щоденниками та творами Лесі Українки.

Центр Леся Курбаса:

24, 25 лютого – «Несподівано тихо».

Заходи

Музей живої історії «Мамаєва Слобода»:

25, 26 лютого – Колодій (Масниця).

Музеї

Національний музей «Чорнобиль» – :

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22 лютого – музейний урок «Як живе природа в Чорнобильській зоні?» з майстер-класом зі створення орігамі (для дітей молодшого шкільного віку);

24 лютого – кураторська екскурсія виставкою «Ядерний тероризм. Розслідування»;

24 лютого – відкриття виставки дитячих малюнків «Дитинство поміж тривог»;

24 лютого – акція «Голуби миру» із мастер-класом зі створення орігамі.

Музейно-виставковий центр «Музей Києва» – :

до 26 лютого – виставка-аукціон на підтримку спецпідрозділу ЗСУ «Крила»;

до 17 березня – виставковий проєкт «Я і Війна»;

до 28 лютого – виставка «Made in Kyiv. Археологія повсякдення»;

25 лютого – майстер-клас із каліграфії «Буквиця в книгах Русі»;

26 лютого – майстер-клас зі створення свічок із бортного воску;

26 лютого – «Кіно в музеї: Документалістика про митців»;

протягом місяця – екскурсії виставкою «Made in Kyiv. Археологія повсякдення»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року».

Літературно-меморіальний музей М. Булгакова:

до 28 лютого – виставка із серії «Видатні кияни»: В. І. Екземплярський та його колекція «Лики Христа»;

до 28 лютого – виставка «Історія садиби: від і до»;

щоп’ятниці, щосуботи і щонеділі протягом дня – благодійні «Чаювання на веранді»;

протягом місяця – плетіння маскувальних сіток для ЗСУ (дата і час уточнюються).

Музей Шолом-Алейхема – :

до 28 лютого – виставка дитячих робіт переможців Всеукраїнського конкурсу «Українсько-Єврейська Зустріч: ми з України – 2022».

Музей української діаспори:

до 28 лютого – виставка «Зимова діасПора»;

до 28 лютого – історико-мистецький проєкт «П’ята хвиля»;

до 28 лютого – постійний історико-меморіальний виставковий проєкт «Наш Сікорський».

Музей шістдесятництва:

до 28 лютого – виставка художніх робіт Марини Соченко;

до 28 лютого – виставка «Український Донбас шістдесятників»;

до 28 лютого – мінівиставка «Колажі Любові Панченко».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

щоп’ятниці (24), щосуботи (25), щонеділі (26) – екскурсія з кінопереглядом виставкою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

25 лютого – «Читацький клуб на Паньківській».

Музей окупації Києва – :

25 лютого – міська гра-конкурс учнівської молоді Києва «Музейний квест» спільно з КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – екскурсії експозицією музею;

дата за попередньою домовленістю – лекторій «Голокост та терор в окупованому Києві» і «Повсякденне життя в окупованому Києві періоду Другої світової війни».

Музей видатних діячів української культури – :

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протягом лютого – музейний атракціон «Вітальня заможних киян»;

щотижня на замовлення – тематична екскурсія для дітей з майстер-класом із виготовлення іграшок «Різдвяна ялинка у Лисенків»;

щотижня – музей online;

щовихідних – музейний лекторій та святкові концерти.

Національний музей Революції Гідності – :

20 лютого – ритуал вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності:

;

відкриття виставки «Лютий: грані незламності».

Галерея протестного мистецтва Музею Майдану:

20 лютого – комеморативна інсталяція «Обірвана кулею мрія».

Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану – виставка «Назустріч свободі».

Програма заходів до 20 лютого – Дня Героїв Небесної Сотні за .

Національний музей українського народного декоративного мистецтва – :

21 лютого о 15:00 – онлайн-лекція «Народне вбрання в українському фольклорі» у межах культурно-освітньої програми «Слово до слова – зложиться мова» до Міжнародного дня рідної мови;

25 лютого о 13:00 – відкриття виставки робіт переможців конкурсу «Малюємо українською» (спільний проєкт Національного музею українського народного декоративного мистецтва та онлайн музею UA.Heritage) (виставка триватиме до 5 березня);

до 26 лютого – виставка «Червона калина Віри Павленко» (фарфор, декоративний розпис із колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва);

26 лютого о 13:00 – майстер-клас із вибійки.

Національний Музей «Київська картинна галерея»:

до 1 березня – виставка живопису «Внутрішній простір. Колір».

Бібліотеки

Публічна бібліотека імені Лесі Українки – :

20 лютого – ;

22 лютого – ;

22 лютого – Вистава та розмова з філологом Наталією Василишиною;

25 лютого – громадська панахида біля могили Лесі Українки на Байковому цвинтарі ;

25 лютого – літературний захід «Війна на аркуші» спільно з громадською ініціативою «Особливий книжковий підзрозділ»;

до 27 лютого – виставка «Божая іскра: виставка художніх робіт засуджених (за мотивами творів Лесі Українки)».

Міська спеціалізована молодіжна бібліотека – :

20 лютого о 13:00 – до Дня Героїв Небесної Сотні;

21 лютого – заняття з практичної психології із Наталією Дзюбою;

22 лютого – 2 заняття «Школа мобільної грамотності»;

22 лютого – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

23 лютого – заняття з курсів української мови «Спілкуймося українською впевнено!»;

23 лютого – заняття хореографічної студії «Шанс»;

24 лютого – гра у межах проєкту з фінансової грамотності «Добробут Нації»;

до 26 лютого – фотовиставка «Шляхи війни» Олега Андроса.

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