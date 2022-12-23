Головна Київ Фото
search button user button menu button

У Києві розпочався світловий арт-тур відомого швейцарського митця (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Києві розпочався світловий арт-тур відомого швейцарського митця (фото)
У Києві стартував світловий арт-тур Геррі Хофштеттера
фото: Мінкульт

Мистецький світловий тур триватиме 23, 24 і 25 грудня в Києві та околицях міста

У п'ятницю, 23 грудня, у Києві розпочинається світловий арт-тур всесвітньо відомого митця зі Швейцарії Геррі Хофштеттера.

Геррі Хофштеттер приїхав в Україну з власним електрогенератором і здійснить мистецький світловий тур 23, 24 і 25 грудня в Києві та околицях, щоб підтримати українців. Він підсвічуватиме відомі будівлі та пам’ятники столиці.

Зображення з цих проєкцій транслюватиметься в прямому ефірі, тож їх зможуть побачити в будь-якому куточку України та світу.

Акція солідарності має на меті принести українцям надію та світло у ці темні зимові дні.

Проєкції на різдвяну та українську тематику відбуватимуться від заходу сонця і до комендантської години протягом трьох днів. Кожна проєкція триватиме не довше 15 хвилин на одну будівлю.

Мистецький світловий тур 23 грудня

10 фото
На весь екран
фото: Мінкульт
Геррі Хофштеттервсесвітньо відомий митець зі Швейцарії. Своїми роботами він хоче довести, що варто жити, щоб підтримувати та захищати планету Земля та її довкілля. Його відомими роботами є, наприклад, освітлення гори Маттерхорн у Швейцарії як акція солідарності з Церматта для світу у глобальному карантині 2020 року через COVID-19.
Теги: Київ акція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Фото

У Києві розпочався світловий арт-тур відомого швейцарського митця (фото)
У Києві розпочався світловий арт-тур відомого швейцарського митця (фото)
Атака дронів на Київщину: безпілотник упав на подвір'я пенсіонерів (фото)
Атака дронів на Київщину: безпілотник упав на подвір'я пенсіонерів (фото)
Рашисти атакують дронами Київ: вибухи у різних районах столиці (фото)
Рашисти атакують дронами Київ: вибухи у різних районах столиці (фото)
Пожежа у Броварах: у магазині вибухнув газовий балон (фото)
Пожежа у Броварах: у магазині вибухнув газовий балон (фото)
У київській багатоповерхівці пролунав вибух (фото)
У київській багатоповерхівці пролунав вибух (фото)
У Києві запрацював найбільший «Пункт незламності» (фото) 
У Києві запрацював найбільший «Пункт незламності» (фото) 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Чи буде мирний план? Кремль відреагував на статтю The Wall Street Journal
17K
Байден назвав єдину умову зустрічі із Путіним: реакція Кремля
8352
Путін хоче зняти з себе відповідальність за війну в Україні – ISW
7863
У Москві горить військова частина (відео)
7721
«Це був жах». Дипломат розповів історію провального візиту українського міністра в Берлін
6351
23 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
Вчора, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту