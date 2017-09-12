Оголошено претендентів на премію «Українська книжка року»

Розмір премії становить 100 тисяч гривень

Комітет з присудження щорічної премії президента України «Українська книжка року» оголосив трьох кандидатів на отримання винагороди. Про це йдеться на сайті Держкомтелерадіо. Зокрема, у номінації «За видатні досягнення у галузі художньої літератури» запропоновано преміювати книгу М. Жулинського «Моя Друга світова:



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Розмір премії становить 100 тисяч гривень

Комітет з присудження щорічної премії президента України «Українська книжка року» оголосив трьох кандидатів на отримання винагороди. Про це йдеться на сайті Держкомтелерадіо.

Зокрема, у номінації «За видатні досягнення у галузі художньої літератури» запропоновано преміювати книгу М. Жулинського «Моя Друга світова: роман-хроніка в голосах».

У номінації «За вагомий внесок у розвиток українознавства» премію запропоновано присудити книзі «Євангеліє Бучацьке» (упорядник - Д. Степовик).

У номінації «За сприяння у вихованні підростаючого покоління» запропоновано відзначити премією книгу «Шалахмонеси» Г. Фальковича.

Нагадаємо, що щорічна премія Президента України «Українська книжка року» започаткована у 2009 році з метою відзначення авторів, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книги та розвиток вітчизняної видавничої справи. Очолює Комітет з присудження Премії Президента України письменник і кінодраматург Іван Драч.

Лауреатам премії виплачується грошова частина премії, розмір якої становить 100 тисяч гривень. При цьому 50 відсотків грошової частини премії виплачується авторові твору (співавторам у рівних частках, якщо інше не передбачено в угоді між ними), 50 відсотків - видавництву або видавничій організації.