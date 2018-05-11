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    Стало відомо, які театри подолали перший етап конкурсу Всеукраїнської театральної премії «ГРА»

    • Сьогодні, 11:46
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    До лонг-листа премії увійшло 27 вистав

    Експертна рада першої театральної премії «ГРА», яка була заснована Національним союзом театральних діячів України, оголосила 27 вистав, що увійшли до лонг-листа та будуть боротися за перемогу у шести номінаціях.

    Зокрема, до лонг-листа потрапили дві версії «Гамлета» (Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. І. Франка та Львівський академічний театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки»), вистава «Віталік» Дикого театру та «Вій. Докудрама» Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка.

    Під час другого етапу відбору Експертна рада буде переглядати вистави з лонг-листа наживо, на основі чого буде сформовано шорт-лист з 12 вистав (по дві в кожній номінації).

    «Цьогоріч всеукраїнська театральна премія робить перші,  але впевнені кроки, - зазначає експерт премії,  театральний критик Олег Вергеліс. - Майже 70 українських театрів запропонували свої проекти до участі в «ГРІ». Для старту нової премії - це рекорд. А згодом ця кількість,  переконаний,  буде лише збільшуватись,  адже в Україні - більше сотні державних театрів і десятки - недержавних (доволі впливових).  Важливо,  що претенденти на цю премію презентують театральну мапу країни - кращі вистави з Одеси,  Львова,  Харкова,  Франківська,  Сум,  Києва,  Чернігова,  Миколаєва,  інших міст. Серед вистав- претендентів 2018-го є справжні художні події,  а лонг-лист яскраво висвітлює зміну поколінь в українському театрі,  адже правила «ГРИ»  задають не лише шановні  ветерани сцени,  а активне покоління 30-40-річних режисерів - Голенко,  Держипільський,  Жирков,  Трунова, Дмітрієва, Уривський, Козак,  інші».

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    Повний перелік номінацій та вистав з лонг-листа:

    За найкращу драматичну виставу:

    1. Закарпатський обласний угорський драматичний театр (м. Берегове) – «RH+»

    2. Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка – «Розбитий глек»

    3. Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії

    ім. М. Щепкіна – «Лісова пісня»

    4. Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва – «Уявний хворий»

    5. Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка – «Вій. Докудрама»

    За найкращу виставу камерної сцени:

    1. «Дикий театр» (м. Київ) – «Віталік»

    2. Дніпровський драматичний молодіжний театр «Віримо!» – «Однокласники»

    3. Київський академічний театр «Золоті ворота» – «Тату, ти мене любив?»

    4. Київський академічний театр на Печерську – «Онєгін»

    5. Український малий драматичний театр (м. Київ) – «Холодна м'ята»

    За найкращу виставу для дітей:

    1. Дніпровський міський театр ляльок «Театр актора і ляльки» – «Коза-Дереза»

    2. Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П. Саксаганського (м. Біла Церква) – «Король Лев»

    3. Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра – «Алі-Баба»

    4. Театр маріонеток (м. Київ) – «Про Коника-Стрибунця та Великий стрибок»

    5. Чернігівський обласний театр ляльок ім. О. Довженка – «Ангелик, що загубив зірку»

    За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу:

    1. ГО «Open Opera Ukraine» (м. Київ) – «Дідона та Еней»

    2. Дніпропетровський академічний театр опери та балету – «Любовний напій»

    3. Київський національний академічний театр оперети – «Ханума»

    4. Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької – «Коли цвіте папороть»

    5. Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії – «Біла ворона»

    За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу:

    1. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху» – «Спокушені спрагою»

    2. Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Любов)»

    3. Мукачівський драматичний театр – «Deus ex machine»

    За найкращу пошуково-експериментальну виставу:

    1. Івано-Франківський театр академічний обласний український музично-драматичний театр ім. І. Франка – «Гамлет»

    2. Київський національний академічний театр оперети / ГО «Театральна платформа» – «Під небом синім»

    3. Львівський академічний театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» – «Гамлет»

    4. Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр «Слово і голос» – «Весілля»

    5. Одеський обласний театр ляльок – «Олеся. Містифікація»

    Джерело: Дзеркало тижня

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