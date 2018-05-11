Стало відомо, які театри подолали перший етап конкурсу Всеукраїнської театральної премії «ГРА»

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До лонг-листа премії увійшло 27 вистав

Експертна рада першої театральної премії «ГРА», яка була заснована Національним союзом театральних діячів України, оголосила 27 вистав, що увійшли до лонг-листа та будуть боротися за перемогу у шести номінаціях.

Зокрема, до лонг-листа потрапили дві версії «Гамлета» (Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. І. Франка та Львівський академічний театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки»), вистава «Віталік» Дикого театру та «Вій. Докудрама» Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка.

Під час другого етапу відбору Експертна рада буде переглядати вистави з лонг-листа наживо, на основі чого буде сформовано шорт-лист з 12 вистав (по дві в кожній номінації).

«Цьогоріч всеукраїнська театральна премія робить перші, але впевнені кроки, - зазначає експерт премії, театральний критик Олег Вергеліс. - Майже 70 українських театрів запропонували свої проекти до участі в «ГРІ». Для старту нової премії - це рекорд. А згодом ця кількість, переконаний, буде лише збільшуватись, адже в Україні - більше сотні державних театрів і десятки - недержавних (доволі впливових). Важливо, що претенденти на цю премію презентують театральну мапу країни - кращі вистави з Одеси, Львова, Харкова, Франківська, Сум, Києва, Чернігова, Миколаєва, інших міст. Серед вистав- претендентів 2018-го є справжні художні події, а лонг-лист яскраво висвітлює зміну поколінь в українському театрі, адже правила «ГРИ» задають не лише шановні ветерани сцени, а активне покоління 30-40-річних режисерів - Голенко, Держипільський, Жирков, Трунова, Дмітрієва, Уривський, Козак, інші».

Повний перелік номінацій та вистав з лонг-листа:

За найкращу драматичну виставу:

1. Закарпатський обласний угорський драматичний театр (м. Берегове) – «RH+»

2. Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка – «Розбитий глек»

3. Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії

ім. М. Щепкіна – «Лісова пісня»

4. Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва – «Уявний хворий»

5. Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка – «Вій. Докудрама»

За найкращу виставу камерної сцени:

1. «Дикий театр» (м. Київ) – «Віталік»

2. Дніпровський драматичний молодіжний театр «Віримо!» – «Однокласники»

3. Київський академічний театр «Золоті ворота» – «Тату, ти мене любив?»

4. Київський академічний театр на Печерську – «Онєгін»

5. Український малий драматичний театр (м. Київ) – «Холодна м'ята»

За найкращу виставу для дітей:

1. Дніпровський міський театр ляльок «Театр актора і ляльки» – «Коза-Дереза»

2. Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П. Саксаганського (м. Біла Церква) – «Король Лев»

3. Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра – «Алі-Баба»

4. Театр маріонеток (м. Київ) – «Про Коника-Стрибунця та Великий стрибок»

5. Чернігівський обласний театр ляльок ім. О. Довженка – «Ангелик, що загубив зірку»

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу:

1. ГО «Open Opera Ukraine» (м. Київ) – «Дідона та Еней»

2. Дніпропетровський академічний театр опери та балету – «Любовний напій»

3. Київський національний академічний театр оперети – «Ханума»

4. Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької – «Коли цвіте папороть»

5. Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії – «Біла ворона»

За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу:

1. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху» – «Спокушені спрагою»

2. Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Любов)»

3. Мукачівський драматичний театр – «Deus ex machine»

За найкращу пошуково-експериментальну виставу:

1. Івано-Франківський театр академічний обласний український музично-драматичний театр ім. І. Франка – «Гамлет»

2. Київський національний академічний театр оперети / ГО «Театральна платформа» – «Під небом синім»

3. Львівський академічний театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» – «Гамлет»

4. Львівський муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр «Слово і голос» – «Весілля»

5. Одеський обласний театр ляльок – «Олеся. Містифікація»

Джерело: Дзеркало тижня