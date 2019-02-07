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    Культура

    Телеканал NewsOne сплатить штраф через пропаганду

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    У ході перевірки&nbsp;NewsOne були зафіксовані три види порушень законодавства - Телеканал NewsOne сплатить штраф через пропаганду
    У ході перевірки NewsOne були зафіксовані три види порушень законодавства

    NewsOne повинен заплатити майже 100 тис. гривень

    Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України прийняла рішення накласти штраф на телеканал NewsOne в розмірі близько 100 тис. гривень. Про це повідомляє прес-служба відомства.

    Повідомляється, що в ході перевірки каналу були зафіксовані три види порушень законодавства

    • у контексті заборони на використання телерадіомовлення для розпалювання національної ворожнечі;
    • в контексті заборони трансляції передач, створених після 1 серпня 1991 року, які містять популяризацію, пропаганду органів «держави-агресора»;
    • у контексті порушення вимог достовірності та збалансованості подачі інформації

    Як наголошується, штраф необхідно сплатити протягом місяця. У разі невиконання вимог регулятор може накласти нові санкції.

    14 листопада 2018 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») через демонстрації некоректного зображення карти України у прямому ефірі, а саме без півострова Крим. Відзначається, що ведучий без посилання на джерело назвав таку карту графікою щодо позицій Європи з торгівлі.

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