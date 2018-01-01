В Україні знімуть фільм про Бандеру з шоуменом Мухарським у головній ролі

Початок зйомок планується на червень-липень 2018 року, а вихід стрічки сподіваються приурочити до дня народження Бандери

В Україні знімуть художній фільмь «Я – Бандера», роль лідера ОУН Степана Бандери зіграє відомий шоумен Антін Мухарський. Про це на прес-конференції в «Укрінформі» повідомив його батько, а також режисер і автор сценарію фільму Дмитро Мухарський. Початок зйомок планується на червень-липень 2018 року, а вихід стрічки



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Антін Мухарський

Початок зйомок планується на червень-липень 2018 року, а вихід стрічки сподіваються приурочити до дня народження Бандери

В Україні знімуть художній фільмь «Я – Бандера», роль лідера ОУН Степана Бандери зіграє відомий шоумен Антін Мухарський.

Про це на прес-конференції в «Укрінформі» повідомив його батько, а також режисер і автор сценарію фільму Дмитро Мухарський.

Початок зйомок планується на червень-липень 2018 року, а вихід стрічки сподіваються приурочити до дня народження Степана Бандери – 1 січня 2019 року. Зйомки будуть проходити на Західній Україні, зокрема у Львові, а також в Кракові, Римі, Мюнхені та Веймарі.

Бандеру в різні періоди життя – хлопчика семи-восьми років, юнака 17-24 років і зрілого чоловіка – гратимуть три актори. Основний період життя і втілить Антін Мухарський. У фільмі зіграє також Богдан Бенюк.

«Ми хочемо, щоб в нашому фільмі були тільки красиві люди. Ми хочемо показати світу, що у нас дуже гарна нація», – сказав Дмитро Мухарський.

Він зазначив, що в зараз вирішується проблема з фінансуванням проекту. Частина коштів обіцяла виділити українська діаспора в Німеччині. Також творці фільму покладають надії на діаспору Канади і США, на український бізнес і державу.

Нагадаємо, 11 грудня 2017 року у Києві український письменник та шоумен Антін Мухарський, відомий під псевдонімом Орест Лютий, прийшов голяка під Оболонський суд.

Також повідомлялося, що майно Мухарського заарештували, через те, що актор заборгував 400 тисяч гривень аліментів.