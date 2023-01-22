Зірка «Гардемаринів» вирушив на війну проти українців

Михайло Мамаєв позує в кепці з буквою Z на фоні бронетехніки

Російський актор Михайло Мамаєв, який підтримує російську агресію проти України, вирушив на фронт. Тепер він складає вірші та публікує фото, зроблені на фоні російської техніки.

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Світлини, на яких актор позує в кепці з буквою Z на фоні бронетехніки, він виклав у своєму Instagram. Разом із ним на фото – ще декілька окупантів. Де саме зроблено знімки, не вказано.

Мамаєв – російський актор родом із Москви. Зіграв у багатьох фільмах та серіалах, та найпопулярніша його роль – Микита Оленєв із фільму «Гардемарини, вперед!».

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Кадр із фільму «Гардемарини, вперед!» фото з відкритих джерел

У відкритих джерелах є дані про те, що Мамаєв з дитинства мріяв стати військовим, зокрема, розвідником. Згодом його пріоритети змінилися і вже до закінчення школи майбутній актор серйозно задумався про сцену й кіно.

Нагадаємо, відома російська акторка Лариса Удовиченко, яка виросла в Одесі, перенесла операцію на хребті.