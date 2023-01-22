Зірка «Гардемаринів» вирушив на війну проти українців
Михайло Мамаєв позує в кепці з буквою Z на фоні бронетехніки
Російський актор Михайло Мамаєв, який підтримує російську агресію проти України, вирушив на фронт. Тепер він складає вірші та публікує фото, зроблені на фоні російської техніки.
Світлини, на яких актор позує в кепці з буквою Z на фоні бронетехніки, він виклав у своєму Instagram. Разом із ним на фото – ще декілька окупантів. Де саме зроблено знімки, не вказано.
Мамаєв – російський актор родом із Москви. Зіграв у багатьох фільмах та серіалах, та найпопулярніша його роль – Микита Оленєв із фільму «Гардемарини, вперед!».
У відкритих джерелах є дані про те, що Мамаєв з дитинства мріяв стати військовим, зокрема, розвідником. Згодом його пріоритети змінилися і вже до закінчення школи майбутній актор серйозно задумався про сцену й кіно.
Нагадаємо, відома російська акторка Лариса Удовиченко, яка виросла в Одесі, перенесла операцію на хребті.
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