11 травня українці зможуть безоплатно перевірити здоров’я ясен: адреси клінік



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Найбільш поширена причина втрати зубів — хвороби ясен

Українці зможуть безоплатно перевірити ясна і пройти парадонтальний скринінг-тест 11 травня (у Європейський День здорових ясен, ініційований Європейською Федерацією пародонтологів).

Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.

Як і де перевірити здоров’я ясен:

Заходьте на сайт http://www.perio.com.ua/.

Обирайте свій регіон та клініку, яка бере участь у цій програмі.

Приходьте на обстеження вже у ці вихідні.

Найбільш поширені захворювання ясен — гінгівіт та пародонтит. Не варто зволікати з візитом до лікаря, щойно помітили перші симптоми. Це можуть бути почервоніння та набряк, кровотеча під час чищення зубів, неприємний запах чи присмак у роті. Якщо не звертати на них увагу, наступним етапом може бути опущення ясен та втрата зуба.

Пародонтит може призвести не лише до втрати зубів. Бактерії, що виникають внаслідок цієї хвороби можуть потрапити в кров через тканину ясен і викликати серйозні проблеми зі здоров’ям — пародонтит пов’язують з респіраторними захворюваннями, ревматоїдним артритом, захворюванням коронарних артерій або інсультом.

Також нещодавні дослідження показали ймовірну роль бактерій Porphyromonas gingivalis, які викликають хронічне запалення ясен, у розвитку хвороби Альцгеймера.