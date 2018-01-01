Активіст соціального проекту для хворих на рак: Лиса жінка теж може бути красивою

Інеса Матюшенко намагається змінювати загальне ставлення суспільства до онкології

Лиса жінка може бути красивою. На цьому в інтерв’ю «Главкому» наголошує активістка соціального проекту для хворих на рак Інеса Матюшенко. Дівчина, яка сама двічі поборола рак, намагається доносити до онкохворих те, що варто навчитись приймати свою зовнішність. «Бо лиса жінка може бути красивою – краса в її очах чи



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Одна з фотосесій в рамках проекту CanceL-R

Інеса Матюшенко намагається змінювати загальне ставлення суспільства до онкології

Лиса жінка може бути красивою. На цьому в інтерв’ю «Главкому» наголошує активістка соціального проекту для хворих на рак Інеса Матюшенко.

Дівчина, яка сама двічі поборола рак, намагається доносити до онкохворих те, що варто навчитись приймати свою зовнішність. «Бо лиса жінка може бути красивою – краса в її очах чи посмішці», — говорить Матюшенко.

За її словами, люди, які лікуються вже тривалий час, «до усього звикли. Але ті, хто тільки дізнається про хворобу, стикається з масою стереотипів».

«У більшості випадків на тобі просто одразу ставлять хрест. Починають ставити дурні запитання: «А скільки тобі залишилося?», «А ти не заразний?». Кажуть: «Ти сам винен – десь нагрішив». Жаліють: «Ой, бідний», «Ну, тримайся». І дивляться завжди так, наче ти вже завтра лапки складеш. І в такій атмосфері ти і сам починаєш рахувати, скільки ж тобі там лишилося», — пояснює Матюшенко.

Дівчина розповідає про негуманні випадки, коли онкохворих навіть відмовляються брати в таксі: «бо ти лисий, блідий і, мабуть, наблюєш…»

«На роботі люди не говорять про свою хворобу, бояться втратити посаду, — продовжує активістка. — Це все шокує. Але у нас так, на жаль, є».

Для порівняння дівчина наводить приклад своїх знайомих, які лікувалися за кордоном. За її словами, у багатьох інших державах онкохвору людину всюди готові підтримати.

«Важливо працювати над емоційним станом тих, хто лікується. Бо, відверто кажучи, дуже часто людям в таких ситуаціях потрібен психолог, і, насправді, звернення до психолога це не прояв слабкості, а прояв розсудливості і відповідальності за себе», — резюмує Маюшенко.

Нагадаємо, 4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби проти раку. Наразі в усьому світі спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на рак.

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