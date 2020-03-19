Через підозру на коронавірус бригаду «швидкої» у Херсоні відправили на карантин



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У Херсоні бригада «швидкої» перебуватиме на карантині 14 днів

Бригада «швидкої» у Херсоні перебуватиме на карантині 14 днів

Бригаду «швидкої» у Херсоні відправили на карантин через можливість зараження коронавірусом.

Про це повідомив директор департаменту здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко у Facebook.

«18 березня до екстренної швидкої допомоги, надійшов виклик із скаргами на високу температуру у членів родини, що проживає в Херсоні.Громадяни приховали інформацію від диспетчера, щодо свого нещодавнього перебування за кордоном. Тож на виклик «швидка» виїхала без засобів підвищеного захисту.Результат: бригада «швидкої» перебуватиме на карантині 14 днів», – написав Віктор Короленко.

Посадовець закликає людей до відповідальності за інформацію, яку вони надають, бо інакше не буде кому виїжджати на виклики.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 березня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Згідно із законом за порушення умов карантину громадянам загрожує штраф від 17 тис. до 34 тис. гривень, а для посадових осіб – від 34 тис. до 170 тис. гривень.