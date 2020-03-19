Влада заспокоїла мешканців Київщини: в області не надзвичайний стан



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При режимі надзвичайної ситуації обмеження прав людини немає

18 березня Київська обласна держадміністрація запровадила в області режим надзвичайної ситуації.

Влада Київщини пояснила, в чому відмінність режиму надзвичайної ситуації від надзвичайного стану. Про це розповіли в Київській ОДА.

Надзвичайна ситуація:

обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Відповідно до законодавства України надзвичайний стан визначається як:

особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

В облдержадміністрації зазначили, що головна відмінність надзвичайного стану від режиму надзвичайної ситуації в тому, що під час надзвичайного стану функції управління всіма державними органами, всіма підприємствами переходять до відповідних органів. Також, при введенні надзвичайного стану є обмеження прав людини. При надзвичайній ситуацій таких обмежень немає.

Нагадаємо, 18 березня на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації було вирішено тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації.

Станом на вечір 18 березня, кількість хворих на новий коронавірус Covid-19 в Україні зросла до 16.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 16 позитивних результатів на Covid-19: Чернівецька область (10 випадків), Житомирська (один), Київська (два), Донецька (один) та м. Київ (два).