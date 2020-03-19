Київ готується до пандемії коронавірусу: під мерію пригнали десятки нових швидких (відео)



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Київ отримав нові автомобілі швидкої допомоги

Сьогодні, 19 березня, вранці біля будівлі Київської міської ради стоять десятки нових автомобілів швидкої допомоги.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Нагадаємо, «Схеми» зафіксували, як 16 березня на територію Офісу президента заїжджали автівки олігарха Ріната Ахметова, власника холдингу DCH Олександра Ярославського, засновника холдингу «Кернел Групп» Андрія Веревського та олігарха Ігоря Коломойського.

Згодом на Банковій повідомили, що глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів із протидії поширенню Україною COVID-19.

Володимир Зеленський в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV повідомив, що українським лікарням терміново потрібні 500 карет швидкої допомоги, тому під час зустрічі з представниками великого бізнесу у понеділок було домовлено про створення спеціального фонду для підтримки медичної сфери.

«Щодо вирішення структурних проблем, щодо швидких. Нам зараз терміново потрібно 500 швидких. Це та кількість, якої не вистачає для наших лікарень. Ми говорили про окремі кошти. Ми робимо окремий фонд. Нам знадобиться на ліки, на багато різних лікарських засобів десь 12-13 мільярдів гривень. Нам потрібна їхня допомога», – сказав президент.