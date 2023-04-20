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Чому жінки вдягають червоний одяг: дослідження підтвердило відомий міф

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чому жінки вдягають червоний одяг: дослідження підтвердило відомий міф
Українські знаменитості полюблять червоний колір
фото з відкритих джерел

На вибір вбрання впливає привабливість чоловіків 

З давніх часів червоний колір вважався символом кохання, хтивості, сексуальності та пристрасті. Враховуючи існуючу наукову літературу про зв'язок червоного кольору з емоціями, вчені сформулювали дві дивні гіпотези, чому жінки вдягують одяг червоного кольору. Проте результати дослідження фертильності виявилися доволі неочікуваними.

Одна гіпотеза показує, що жінки з більшою ймовірністю носитимуть одяг червоного кольору, очікуючи на зустріч із дуже привабливим чоловіком. Інша гіпотеза передбачає, що жінки надають перевагу одягу червоного кольору в дні свого менструального циклу, коли вони можуть завагітніти.

Загалом у дослідження було включено 281 жінку у пременопаузі у віці до 50 років (додна з учасниць не була вагітна).

Одній групі учасниць надіслали електронною поштою фотографію привабливого чоловіка, а іншій – фотографію чоловіка середньої привабливості. Усі інструкції та інформацію про зустрічі із цими чоловіками учасниці також отримували поштою. Надана учасницею інформація про менструальний цикл використовувалася для оцінки часу фертильності. Під час сеансу оцінювалось бажання кожної учасниці вдягнути одяг червоного кольору.

Аналіз жінок із нормальним циклом показав, що приблизно 73% учасниць фази менструального циклу з високою фертильністю хотіли зустрітись з привабливим чоловіком у червоному одязі. І лише 37% учасниць низькофертильної фази циклу носили червоне, очікуючи на зустріч із привабливим чоловіком.

Проте вплив фертильності на вподобання до кольору зник, коли аналіз був скоригований з урахуванням віку учасника, статусу відносин і поточної погоди. Тобто менструальний цикл не впливає на бажання жінки носити червоний одяг, але до привабливого чоловіка жінки одягали червоні сукні значно частіше.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження).

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