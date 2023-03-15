Вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження)

Щоденне спілкування з друзями у літньому віці більш ніж вдвічі знижує ризик смерті протягом наступних п’яти років

Науковці довели, що друзі й регулярне спілкування з ними є запорукою довготривалого життя. Про це повідомляє The Telegraph.

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Дослідники виявили, що для людей віком понад 80 років щоденне спілкування більш ніж удвічі знижує ризик смерті. У той час як кожен п'ятий із одиноких людей похилого віку помер протягом п'ятирічного спостереження, за цей час помер лише одна особа з 14, які ведуть активне соціальне життя.

Навіть люди, які спілкувалися лише час від часу, зменшили свій ризик смерті протягом п’яти років до одного з 11, а ті, хто спілкувався раз на тиждень, знизили ризик до одного з 13. Команда вчених виявила: чим більше частота спілкування, тим більша ймовірність прожити довше.

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Науковці припустили, що наявність великої кількості друзів може стимулювати більш здорову поведінку, підвищувати фізичну активність і допомагати знижувати стрес.

Попередні дослідження показали, що самотність – це не просто емоційний стан, вона насправді викликає генетичні зміни, які спричиняють хвороби та ранню смерть.

Експерти звертають увагу, що участь у громадському житті значно знижується з часом у літніх людей, і необхідно зробити більше, щоб допомогти їм вести здорове соціальне життя.

До слова, раніше науковці назвали звичку, яка допоможе стати щасливими (дослідження).