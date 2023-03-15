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Вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження)
Наявність великої кількості друзів може стимулювати більш здорову поведінку, підвищувати фізичну активність і допомагати знижувати стрес
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Щоденне спілкування з друзями у літньому віці більш ніж вдвічі знижує ризик смерті протягом наступних п’яти років

Науковці довели, що друзі й регулярне спілкування з ними є запорукою довготривалого життя. Про це повідомляє The Telegraph.

Дослідники виявили, що для людей віком понад 80 років щоденне спілкування більш ніж удвічі знижує ризик смерті. У той час як кожен п'ятий із одиноких людей похилого віку помер протягом п'ятирічного спостереження, за цей час помер лише одна особа з 14, які ведуть активне соціальне життя.

Навіть люди, які спілкувалися лише час від часу, зменшили свій ризик смерті протягом п’яти років до одного з 11, а ті, хто спілкувався раз на тиждень, знизили ризик до одного з 13. Команда вчених виявила: чим більше частота спілкування, тим більша ймовірність прожити довше.

Науковці припустили, що наявність великої кількості друзів може стимулювати більш здорову поведінку, підвищувати фізичну активність і допомагати знижувати стрес.

Попередні дослідження показали, що самотність – це не просто емоційний стан, вона насправді викликає генетичні зміни, які спричиняють хвороби та ранню смерть.

Експерти звертають увагу, що участь у громадському житті значно знижується з часом у літніх людей, і необхідно зробити більше, щоб допомогти їм вести здорове соціальне життя.

До слова, раніше науковці назвали звичку, яка допоможе стати щасливими (дослідження).

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Теги: здоров'я

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