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    Covid-19 в Україні: показник госпіталізації перевищений у 17 регіонах

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    Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 22 квітня в Харківській області &ndash; 68,4% - Covid-19 в Україні: показник госпіталізації перевищений у 17 регіонах
    Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 22 квітня в Харківській області – 68,4%
    Фото з відкритих джерел

    В Україні за минулу добу виявили 14 277 нових хворих із діагнозом коронавірус

    Станом на 23 квітня у Києві та ще 16 областях перевищений показник госпіталізацій хворих із Covid-19. Водночас у «червоній» карантинній зоні знаходяться Київ та 11 областей.

    Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, найвищий показник у Хмельницькій області 103,6 на 100 тис. населення, у Черкаській – 89,1, у Чернігівській — 87,7, в Сумській – 82,5, у Житомирській – 80,7 (при визначеному показнику ≤60 на 100 тис. населення).

    Водночас у МОЗ відзначають, що цей показник починає знижуватися.

    Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 22 квітня в Харківській області – 68,4%, в Одеській – 68,2%, у Донецькій – 67,9%, у Сумській – 66,1%, у Києві – 65,2%. У всіх решта областях рівень у межах визначеного показника 65%.

    Тим часом, в Україні за минулу добу виявили 14 277 нових хворих із діагнозом Covid-19. Також 18 964 пацієнти одужали, а 434 – померли від ускладнень захворювання. До лікарень із підозрою чи діагнозом Covid-19 потрапили 3 728 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    За добу зробили 95 740 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 41 305, методом ІФА – 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 –36 075).

    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр лікарня Максим Степанов населення коронавірус
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