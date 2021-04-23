Covid-19 в Україні: показник госпіталізації перевищений у 17 регіонах

В Україні за минулу добу виявили 14 277 нових хворих із діагнозом коронавірус

Станом на 23 квітня у Києві та ще 16 областях перевищений показник госпіталізацій хворих із Covid-19. Водночас у «червоній» карантинній зоні знаходяться Київ та 11 областей.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, найвищий показник у Хмельницькій області 103,6 на 100 тис. населення, у Черкаській – 89,1, у Чернігівській — 87,7, в Сумській – 82,5, у Житомирській – 80,7 (при визначеному показнику ≤60 на 100 тис. населення).

Водночас у МОЗ відзначають, що цей показник починає знижуватися.

Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 22 квітня в Харківській області – 68,4%, в Одеській – 68,2%, у Донецькій – 67,9%, у Сумській – 66,1%, у Києві – 65,2%. У всіх решта областях рівень у межах визначеного показника 65%.

Тим часом, в Україні за минулу добу виявили 14 277 нових хворих із діагнозом Covid-19. Також 18 964 пацієнти одужали, а 434 – померли від ускладнень захворювання. До лікарень із підозрою чи діагнозом Covid-19 потрапили 3 728 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За добу зробили 95 740 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 41 305, методом ІФА – 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 –36 075).