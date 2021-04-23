Covid-19 в Україні: за добу захворіло понад 14 тис. людей

До лікарень із підозрою чи діагнозом Covid-19 вчора потрапили 3 728 людей

Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві

В Україні 22 квітня виявили 14 277 нових хворих із діагнозом Covid-19. Також 18 964 пацієнти одужали, а 434 – померли від ускладнень захворювання. До лікарень із підозрою чи діагнозом Covid-19 потрапили 3 728 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За добу зробили 95 740 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 41 305, методом ІФА – 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 –36 075).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1. 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли 2 004 630 осіб ;

; одужали – 1 552 267 осіб;

померли – 41 700;

проведено ПЛР-тестувань – 9 130 606.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1. 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

16 169 людей щеплено проти Covid-19 за добу 22 квітня 2021 року в Україні.

Загалом 508 046 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п'ятеро осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 1 269 випадків/ 1 679 щеплень;

Вінницька область – 259 випадків/ 478 щеплень;

Волинська область – 509 випадків/ 534 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 296 випадків/ 1 453 щеплення;

Донецька область – 807 випадків/ 352 щеплення;

Житомирська область – 420 випадків/ 392 щеплення;

Закарпатська – 87 випадків/ 791 щеплення;

Запорізька область – 839 випадків/ 1 084 щеплення;

Івано-Франківська область – 147 випадків/ 436 щеплень;

Київська область – 922 випадки/ 646 щеплень;

Кіровоградська область – 199 випадків/ 335 щеплень;

Луганська область – 244 випадки/ 311 щеплень;

Львівська область – 926 випадків/ 859 щеплень;

Миколаївська область – 383 випадки/ 477 щеплень;

Одеська область – 658 випадків/ 837 щеплень;

Полтавська область – 621 випадок/ 616 щеплень;

Рівненська область – 538 випадків/ 542 щеплення;

Сумська область – 382 випадки/ 454 щеплення;

Тернопільська область – 372 випадки/ 350 щеплень;

Харківська область – 1 137 випадків/ 918 щеплень;

Херсонська область – 287 випадків/ 499 щеплень;

Хмельницька область – 640 випадків/ 720 щеплень;

Черкаська область – 698 випадків/ 537 щеплень;

Чернівецька область – 250 випадків/ 606 щеплень;

Чернігівська область – 387 випадків/ 263 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 283 мобільними бригадами з імунізації та 470 пунктами щеплення.

Станом на 22 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від коронавірусу записались 485 700 людей.