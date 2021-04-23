Covid-19 в Україні: за добу захворіло понад 14 тис. людей
Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві
В Україні 22 квітня виявили 14 277 нових хворих із діагнозом Covid-19. Також 18 964 пацієнти одужали, а 434 – померли від ускладнень захворювання. До лікарень із підозрою чи діагнозом Covid-19 потрапили 3 728 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За добу зробили 95 740 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 41 305, методом ІФА – 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 –36 075).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1. 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли 2 004 630 осіб;
- одужали – 1 552 267 осіб;
- померли – 41 700;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 130 606.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1. 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.
16 169 людей щеплено проти Covid-19 за добу 22 квітня 2021 року в Україні.
Загалом 508 046 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п'ятеро осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- м. Київ – 1 269 випадків/ 1 679 щеплень;
- Вінницька область – 259 випадків/ 478 щеплень;
- Волинська область – 509 випадків/ 534 щеплення;
- Дніпропетровська область – 1 296 випадків/ 1 453 щеплення;
- Донецька область – 807 випадків/ 352 щеплення;
- Житомирська область – 420 випадків/ 392 щеплення;
- Закарпатська – 87 випадків/ 791 щеплення;
- Запорізька область – 839 випадків/ 1 084 щеплення;
- Івано-Франківська область – 147 випадків/ 436 щеплень;
- Київська область – 922 випадки/ 646 щеплень;
- Кіровоградська область – 199 випадків/ 335 щеплень;
- Луганська область – 244 випадки/ 311 щеплень;
- Львівська область – 926 випадків/ 859 щеплень;
- Миколаївська область – 383 випадки/ 477 щеплень;
- Одеська область – 658 випадків/ 837 щеплень;
- Полтавська область – 621 випадок/ 616 щеплень;
- Рівненська область – 538 випадків/ 542 щеплення;
- Сумська область – 382 випадки/ 454 щеплення;
- Тернопільська область – 372 випадки/ 350 щеплень;
- Харківська область – 1 137 випадків/ 918 щеплень;
- Херсонська область – 287 випадків/ 499 щеплень;
- Хмельницька область – 640 випадків/ 720 щеплень;
- Черкаська область – 698 випадків/ 537 щеплень;
- Чернівецька область – 250 випадків/ 606 щеплень;
- Чернігівська область – 387 випадків/ 263 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 283 мобільними бригадами з імунізації та 470 пунктами щеплення.
Станом на 22 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від коронавірусу записались 485 700 людей.