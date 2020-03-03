Дієтолог назвав продукти, що викликають безсоння



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Для тих, у кого часто виникають проблеми зі сном, дієтолог радить не їсти пізніше 18.00 або 20.00 годин - дієтолог

Перед сном не рекомендується вживати сирі овочі, оскількик шлунок буде активно працювати, щоб їх перетравити, і організм не зможе зануриться в глибоку фазу сну, - дослідження

Дієтолог Хайдрун Шуберт з Баварського споживчого центру перерахував декілька продуктів, що можуть викликати безсоння, повідомляє Focus Online.

За словами Шуберта, перед сном не рекомендується вживати сирі овочі, оскільки шлунок буде активно працювати, щоб їх перетравити, і організм не зможе зануриться в глибоку фазу сну.

Перець чилі і імбир теж можуть не дати заснути, бо вони прискорюють обмін речовин, підвищують температуру тіла і тримають організм у бадьорому стані.

Вживання перед сном чаю, кави і темного шоколаду також сприяє активній роботі мозку.

Проблеми зі сном може викликати солодка. У ній міститься гліциризин, який впливає на водно-сольовий баланс і може підвищити кров'яний тиск. Це викликає занепокоєння і проблеми з засипанням.

Для тих, у кого часто виникають проблеми зі сном, дієтолог радить не їсти пізніше 18.00 або 20.00 годин.

Як повідомлялося, сон впливає на успіхи у навчанні – дослідження.

Нагадаємо, раніше вчені встановили, що люди з важливими цілями в житті рідше страждають розладами сну.

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