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    Здоров'я

    ТОП-5 рекомендацій для сну, що лікує від нервових розладів

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    Сон буде лікувальним, якщо ви спатимете в прохолодному приміщенні і вставатимете в один і той же час - ТОП-5 рекомендацій для сну, що лікує від нервових розладів
    Сон буде лікувальним, якщо ви спатимете в прохолодному приміщенні і вставатимете в один і той же час

    Ніч без сну підвищує рівень тривожності людини на 30%, - дослідження

    Науковці Каліфорнійського університету з’ясували, що глибокий сон допомагає зменшити стрес і навіть може замінити ліки від нервових розладів мільйонам людей.

    Про це повідомив провідний автор дослідження Еті Ет Бен Саймон.

    Дослідник зазначив, що під час експерименту, в якому добровольці були поділені на дві групи: одні не спали всю ніч, а інші спали.

    «У результаті з'ясувалося, що ніч без сну підвищує рівень тривожності людини на 30%. МРТ показало, що у учасників експерименту, які провели ніч без сну, було помічено відключення медіальної префронтальної кори головного мозку, яка допомагає контролювати тривожність. А відділи мозку, що відповідають за емоції, були гіперактивними», - говорить науковець.

    Саймон зауважує, що  люди з тривожними розладами зазвичай повідомляють про порушення сну, але рідко поліпшення сну розглядається як клінічна рекомендація для зниження тривожності.

    Отже, для того, щоб сон став лікувальним дослідник радить:

    необхідно спати в прохолодному приміщенні;

    прокидатися завжди в один і той же час;

    за годину до сну слід закривати вікна шторами і вимикати всі електронні прилади;

    якщо вас застала безсоння, то необхідно зайнятися чимось заспокійливим, поки не почне хилити в сон;

    уникати кофеїну і алкоголю перед сном.

    Раніше ми писали про те, що можна їсти на ніч, якщо прокинувся апетит.

    Так, вчені рекомендують вночі з'їсти кілька шматочків сиру, якщо дуже хочеться перекусити. Цей продукт є безпечним, так як легко перетравлюється організмом.

    здоров'я добровольці наука ліки час
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