ТОП-5 рекомендацій для сну, що лікує від нервових розладів
Ніч без сну підвищує рівень тривожності людини на 30%, - дослідження
Науковці Каліфорнійського університету з’ясували, що глибокий сон допомагає зменшити стрес і навіть може замінити ліки від нервових розладів мільйонам людей.
Про це повідомив провідний автор дослідження Еті Ет Бен Саймон.
Дослідник зазначив, що під час експерименту, в якому добровольці були поділені на дві групи: одні не спали всю ніч, а інші спали.
«У результаті з'ясувалося, що ніч без сну підвищує рівень тривожності людини на 30%. МРТ показало, що у учасників експерименту, які провели ніч без сну, було помічено відключення медіальної префронтальної кори головного мозку, яка допомагає контролювати тривожність. А відділи мозку, що відповідають за емоції, були гіперактивними», - говорить науковець.
Саймон зауважує, що люди з тривожними розладами зазвичай повідомляють про порушення сну, але рідко поліпшення сну розглядається як клінічна рекомендація для зниження тривожності.
Отже, для того, щоб сон став лікувальним дослідник радить:
необхідно спати в прохолодному приміщенні;
прокидатися завжди в один і той же час;
за годину до сну слід закривати вікна шторами і вимикати всі електронні прилади;
якщо вас застала безсоння, то необхідно зайнятися чимось заспокійливим, поки не почне хилити в сон;
уникати кофеїну і алкоголю перед сном.
Раніше ми писали про те, що можна їсти на ніч, якщо прокинувся апетит.
Так, вчені рекомендують вночі з'їсти кілька шматочків сиру, якщо дуже хочеться перекусити. Цей продукт є безпечним, так як легко перетравлюється організмом.