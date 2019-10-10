  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Сон впливає на успіхи у навчанні - дослідження

    • Розсилка
    На гарні оцінки впливає і той час, коли студент йшов спати - Сон впливає на успіхи у навчанні - дослідження
    На гарні оцінки впливає і той час, коли студент йшов спати

    Чим довше і міцніше учень спав протягом навчального року, тим краще це позначалося на його успішності

    Фахівці провели експеримент серед студентів Массачусетського технологічного інституту (MIT).

    Молодим людям видали фітнес-браслети, щоб відстежити, як їхня активність пов’язана з успішністю.

    Зазначається, що експеримент не показав ніякої залежності між заняттями спортом і успіхами дітей у навчанні, при цьому виявився інший несподіваний зв’язок.

    Так, чим довше і міцніше учень спав протягом навчального року, тим краще це позначалося на його успішності. При цьому важливо було не просто добре виспатися перед іспитом, щоб отримати позитивну відмітку, а саме мати повноцінний сон протягом року.

    Також вчені виявили, що на гарні оцінки впливає і той час, коли студент йшов спати.

    «Так, наприклад, якщо молоді люди регулярно йшли спати після другої години ночі, то незабаром їх успішність починала падати», - йдеться в науковому журналі Science of Learning.

    здоров'я освіта наука
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ