Сон впливає на успіхи у навчанні - дослідження



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На гарні оцінки впливає і той час, коли студент йшов спати

Чим довше і міцніше учень спав протягом навчального року, тим краще це позначалося на його успішності

Фахівці провели експеримент серед студентів Массачусетського технологічного інституту (MIT).

Молодим людям видали фітнес-браслети, щоб відстежити, як їхня активність пов’язана з успішністю.

Зазначається, що експеримент не показав ніякої залежності між заняттями спортом і успіхами дітей у навчанні, при цьому виявився інший несподіваний зв’язок.

Так, чим довше і міцніше учень спав протягом навчального року, тим краще це позначалося на його успішності. При цьому важливо було не просто добре виспатися перед іспитом, щоб отримати позитивну відмітку, а саме мати повноцінний сон протягом року.

Також вчені виявили, що на гарні оцінки впливає і той час, коли студент йшов спати.

«Так, наприклад, якщо молоді люди регулярно йшли спати після другої години ночі, то незабаром їх успішність починала падати», - йдеться в науковому журналі Science of Learning.