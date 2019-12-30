Дослідники назвали несподівану причину отупіння людства



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До 2100 року людство отупіє на 25% за умови, що кількість викидів в атмосфері зменшиться - вчені

На інтелектуальні здібності людини негативний вплив має підвищений вміст вуглекислого газу в атмосфері, - дослідження

В американському Університеті Колорадо в Боулдері вчені довели, що в недалекому майбутньому люди стануть дурнішими. Про це повідомляє Phys.org.

Зазначається, що на інтелектуальні здібності людини негативний вплив має підвищений вміст вуглекислого газу в атмосфері.

Раніше фахівці провели дослідження, під час якого з'ясували, що висока концентрація СО 2 негативно діє на розумові здібності. Тоді вчені зійшлися на тому, що в навчальних закладах легко вирішити цю проблему, провітривши приміщення.

Зараз вчені звернули увагу на те, що в «свіжому повітрі», яким можна провітрити приміщення, і так високий рівень вуглекислого газу.

Згідно з прогнозами вчених, до 2100 року людство отупіє на 25% за умови, що кількість викидів в атмосфері зменшиться. Якщо рівень СО 2 залишиться на колишньому рівні, розумові здібності знизяться на 50%.

Як повідомлялося, вчені передбачили появу на Землі гігантських зон смерті.