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    Здоров'я

    Дослідники назвали несподівану причину отупіння людства

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    До 2100 року людство отупіє на 25% за умови, що кількість викидів в атмосфері зменшиться - вчені - Дослідники назвали несподівану причину отупіння людства
    До 2100 року людство отупіє на 25% за умови, що кількість викидів в атмосфері зменшиться - вчені

    На інтелектуальні здібності людини негативний вплив має підвищений вміст вуглекислого газу в атмосфері, - дослідження

    В американському Університеті Колорадо в Боулдері вчені довели, що в недалекому майбутньому люди стануть дурнішими. Про це повідомляє Phys.org.

    Зазначається, що на інтелектуальні здібності людини негативний вплив має підвищений вміст вуглекислого газу в атмосфері.

    Раніше фахівці провели дослідження, під час якого з'ясували, що висока концентрація СО2 негативно діє на розумові здібності. Тоді вчені зійшлися на тому, що в навчальних закладах легко вирішити цю проблему, провітривши приміщення.

    Зараз вчені звернули увагу на те, що в «свіжому повітрі», яким можна провітрити приміщення, і так високий рівень вуглекислого газу.

    Згідно з прогнозами вчених, до 2100 року людство отупіє на 25% за умови, що кількість викидів в атмосфері зменшиться. Якщо рівень СО2 залишиться на колишньому рівні, розумові здібності знизяться на 50%.

    Як повідомлялося, вчені передбачили появу на Землі гігантських зон смерті.

    здоров'я наука повітря
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